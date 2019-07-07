Налоговая амнистия принесла миллионы

Сотни жителей Литвы и компаний воспользовались уникальной возможностью декларировать «забытые» или скрытые доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пени. По предварительным данным, эта кампания принесла в бюджет не меньше 28 млн евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).
Амнистия действовала с 1 января по 1 июля 2019 года. Больше подобные кампании не планируются.
«ГНИ не идентифицирует жителей, которые пользуются такой возможностью, – декларации принимаются в общем порядке. Однако ГНИ оценивает результат: изменения в количестве уточнённых деклараций, которое, по сравнению с предыдущими годами, выросло на 45%, а это составляет 28 млн евро», – сказала представитель ГНИ Раса Вирвилене. Жители Литвы всё ещё могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов.
С начала этого года около 850 жителей и компаний воспользовались возможностью и декларировали «забытые» доходы, а также составили графики по выплате более 7,3 млн евро долгов.
Декларированные налоги надо заплатить в течение 20 дней, а если этого времени недостаточно, то можно составить график периодической уплаты налогов в течение 2 лет. При этом никакую пеню платить не надо.
Этот порядок не распространяется на доходы, полученные в результате незаконной деятельности.
Если житель или компания не декларировали все доходы и налоговая инспекция найдёт несоответствия, то ГНИ будет назначать не только пеню, но и большие штрафы. Налогоплательщики рискуют попасть в списки неблагонадёжных.
Декларированные налоги надо заплатить в течение 20 дней, а если этого времени недостаточно, то можно составить график периодической уплаты налогов в течение 2 лет. При этом никакую пеню платить не надо.
Этот порядок не распространяется на доходы, полученные в результате незаконной деятельности.
Если житель или компания не декларировали все доходы и налоговая инспекция найдёт несоответствия, то ГНИ будет назначать не только пеню, но и большие штрафы. Налогоплательщики рискуют попасть в списки неблагонадёжных.