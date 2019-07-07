Налоговая амнистия принесла миллионы 🔊 Воспроизвести



Сотни жителей Литвы и компаний воспользовались уникальной возможностью декларировать «забытые» или скрытые доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пени. По предварительным данным, эта кампания принесла в бюджет не меньше 28 млн евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).



Амнистия действовала с 1 января по 1 июля 2019 года. Больше подобные кампании не планируются.



«ГНИ не идентифицирует жителей, которые пользуются такой возможностью, – декларации принимаются в общем порядке. Однако ГНИ оценивает результат: изменения в количестве уточнённых деклараций, которое, по сравнению с предыдущими годами, выросло на 45%, а это составляет 28 млн евро», – сказала представитель ГНИ Раса Вирвилене. Жители Литвы всё ещё могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов. Амнистия действовала с 1 января по 1 июля 2019 года. Больше подобные кампании не планируются.«ГНИ не идентифицирует жителей, которые пользуются такой возможностью, – декларации принимаются в общем порядке. Однако ГНИ оценивает результат: изменения в количестве уточнённых деклараций, которое, по сравнению с предыдущими годами, выросло на 45%, а это составляет 28 млн евро», – сказала представитель ГНИ Раса Вирвилене. Жители Литвы всё ещё могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов. С начала этого года около 850 жителей и компаний воспользовались возможностью и декларировали «забытые» доходы, а также составили графики по выплате более 7,3 млн евро долгов.



Декларированные налоги надо заплатить в течение 20 дней, а если этого времени недостаточно, то можно составить график периодической уплаты налогов в течение 2 лет. При этом никакую пеню платить не надо.



Этот порядок не распространяется на доходы, полученные в результате незаконной деятельности.



Если житель или компания не декларировали все доходы и налоговая инспекция найдёт несоответствия, то ГНИ будет назначать не только пеню, но и большие штрафы. Налогоплательщики рискуют попасть в списки неблагонадёжных. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 142 раза Комментарии