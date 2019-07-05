Дом, который построил Миндаугас 🔊 Воспроизвести



В истории той поры, когда жил и правил Великий князь Миндаугас, ставший единственным коронованным правителем страны, предшествовавшей нашей нынешней Литве, было много разного – героического и не очень достойного, славного и того, о чём мы сегодня предпочли бы не упоминать. Но такова жизнь со всеми её противоречиями.



Главное, что в первой половине XIII века король Миндаугас заложил основы нынешнего Литовского государства.



День государства – это праздник, когда можно по праву гордиться великим прошлым, отдавая дань памяти всем тем историческим деятелям, которым за «державу было обидно». А ещё День государства можно использовать как повод задаться вопросом, насколько наш нынешний государственный дом отвечает всем чаяниям жителей. Всех жителей! В ближайшую субботу Литва отметит День государства, или День государственности, как сообщают некоторые русскоязычные источники. Впрочем, оба варианта объединяет одно уточнение: второе наименование предстоящего праздника – День коронации литовского короля Миндаугаса.В истории той поры, когда жил и правил Великий князь Миндаугас, ставший единственным коронованным правителем страны, предшествовавшей нашей нынешней Литве, было много разного – героического и не очень достойного, славного и того, о чём мы сегодня предпочли бы не упоминать. Но такова жизнь со всеми её противоречиями.Главное, что в первой половине XIII века король Миндаугас заложил основы нынешнего Литовского государства.День государства – это праздник, когда можно по праву гордиться великим прошлым, отдавая дань памяти всем тем историческим деятелям, которым за «державу было обидно». А ещё День государства можно использовать как повод задаться вопросом, насколько наш нынешний государственный дом отвечает всем чаяниям жителей. Всех жителей! Государство как система – это аппарат принуждения, уверяют нас некоторые теории. И это правда, ведь те же налоги добровольно отдавали бы в общую казну, надо полагать, далеко не все наши сограждане. Но это не вся правда!



Государство – это, прежде всего, саморегулируемая система, созданная в первую очередь для того, чтобы обеспечить достойную жизнь каждому из нас, справедливо рассчитывающему на то, что в обмен на честный труд он получит нормальное вознаграждение, на то, что у него и его детей будет возможность нормального образования и медицинского обслуживания не для галочки.



Каждый из нас вправе надеяться на то, что мы все, независимо от национальности и счёта в банке, равны перед законом, что у каждого из нас есть право свободно выражать своё мнение, даже если оно не совпадает с мнением, изрекаемым как истина в последней инстанции многочисленными «слугами народа» и поющими с ними в унисон «правильными» средствами массовой информации.



Но всегда ли наши ожидания от государства совпадают с реальностью? Или, может быть, спросить несколько иначе: наши ожидания от государства совпадают хоть когда-нибудь с реальным положением вещей?



Непрестанно публикуемые результаты опросов показывают, что жители Литвы, мягко говоря, не очень высокого мнения о госструктурах. Исключение только одно – президент.



Вот и в этом году только-только стало известно, что новым президентом Литвы стал Гитанас Науседа, как он тут же возглавил список самых популярных в стране, отодвинув вчерашнюю любимицу нации. Кстати, автор этих строк искренне недоумевает, зачем в конце каждого года устраивать новый опрос, выявляя «самого любимого», если у нас с этим давным-давно всё ясно на многие годы вперёд?



Впрочем, есть более серьёзные вопросы, чем гадания на политической «ромашке». Одним из таких вопросов могла бы стать попытка найти ответ на простой вопрос: имеют ли простые граждане Литвы право решать самостоятельно что-то из того, что считают исключительно своей епархией «стражи революции»? Ой, кажется, у нас их так ещё никто не называет…



Недавно семилетняя звёздочка из Литвы приняла участие в детском песенном конкурсе «Новая волна», который прошёл в Крыму.



«После выступления в Крыму – отпор МИД литовской исполнительнице: «Это показывает неуважение к суверенитету Украины», – под таким заголовком опубликовал большую статью портал 15min.lt.



Имя 7-летней девочки и её мамы портал не указал, однако сам конкурс транслировался по телевидению, а исполнительница от Литвы, которая выходила с флагом Литвы, была только одна, так что выяснить её имя любому желающему не составляет никакого труда (да и на том же портале доброхоты тут же подсуетились). Поэтому заботу портала о личных данных девочки с полным на то основанием можно назвать лицемерной.



Литовский МИД также высказал свою заботу о юной певице.



«Считаем, что граждане Литвы не должны участвовать в мероприятиях, организуя которые Россия пытается легитимизовать незаконную аннексию Крыма», – заявили в МИД Литвы, напомнив, что Украина может начать преследование таких граждан.



В своё время МИД Литвы, помнится, предостерегал наших сограждан от поездок в Крым, потому что там «небезопасно». Спустя пять лет аргумент, как видно, было решено сменить. Однако отеческая забота нашего МИД явно нуждается в пояснении: Вильнюс считает возможность такого преследования украинскими властями законной и ничего не будет предпринимать, если Киев захочет наказать какого-нибудь литовского «отступника»? Тогда хотелось бы заодно послушать объяснение, какое отношение к «легитимизации» имеют граждане Литвы, посетившие Крым? А заодно было бы интересно узнать, как там обстоят дела с посещением Косово, а также греческой и турецкой частей Кипра, Карабаха и пр., и пр.? Почему подчинённых понаса Линкявичюса заботит только Крым?



Чтобы показать, насколько «всё запущенно», 15min.lt упоминает о том, что девочка общалась с самим Газмановым, которому дорога в Литву заказана. И тут же фото Газманова с самим Путиным. Улавливаете связь между участием девочки в крымском конкурсе и самим Путиным (может, ещё раз использовать слово «самим»?)?



К слову, недавние «российско-евро­союзные» события в ПАСЕ заставили многих задуматься также о том, отражает ли позиция литовской делегации мнение всего народа Литвы? В нашей стране ведь немало и тех, кто выступает за взаимовыгодное сотрудничество с соседями, кто устал от воинственной риторики.



У них есть право голоса в доме, фундамент которого заложил восемь веков назад Миндаугас? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 107 раз Комментарии