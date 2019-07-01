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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Цыгане напали на полицейских и угнали их мотоциклы
Трагикомическая ситуация произошла в столичном районе Неа-Льосия, где группа из 50 нелегальных торговцев (по информации Р.А. в основном это были цыгане) напала на полицейских проводивших рейд по борьбе с незаконной торговлей, и отобрала у них мотоциклы.
Инцидент произошел в 21:30 в воскресенье вечером на проспекте Демократии. Полиция сообщила, во время рейда, на них напала толпа торговцев, и оттеснила их от мотоциклов, которые исчезли с места инцидента.
Впрочем, полиция сообщила, что их двухколесные "лошадки", были найдены неподалеку в этом же районе. Видимо цыгане, не соблазнились подобных "стальных коней", либо получили гневный окрик, со стороны своего барона.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
Впрочем, как показывает опыт, скорее всего виновных перед выборами, серьезно искать не будут.
А полиции урок, что приезжать с подобными рейдами, в районе населенный цыганами, далеко не так безопасно. Могут же не только железных коней отобрать, а то и голыми отпустить.
Ранее, греческая полиция неоднократно пыталась навести порядок в районе, но чаще всего безуспешно. Во время одного из подобных рейдов, прошедшего 7 лет назад, 6 полицейских были ранены.
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rua.gr
Категории: в Европе, чп и криминал
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