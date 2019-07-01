Загрузка... Цыгане напали на полицейских и угнали их мотоциклы 🔊 Воспроизвести



Трагикомическая ситуация произошла в столичном районе Неа-Льосия, где группа из 50 нелегальных торговцев (по информации



Инцидент произошел в 21:30 в воскресенье вечером на проспекте Демократии. Полиция сообщила, во время рейда, на них напала толпа торговцев, и оттеснила их от мотоциклов, которые исчезли с места инцидента.



Впрочем, полиция сообщила, что их двухколесные "лошадки", были найдены неподалеку в этом же районе. Видимо цыгане, не соблазнились подобных "стальных коней", либо получили гневный окрик, со стороны своего барона.



В настоящее время проводится расследование инцидента.



Впрочем, как показывает опыт, скорее всего виновных перед выборами, серьезно искать не будут.



А полиции урок, что приезжать с подобными рейдами, в районе населенный цыганами, далеко не так безопасно. Могут же не только железных коней отобрать, а то и голыми отпустить.



Ранее, греческая полиция неоднократно пыталась навести порядок в районе, но чаще всего безуспешно. Во время одного из подобных рейдов, прошедшего 7 лет назад, 6 полицейских были ранены. Трагикомическая ситуация произошла в столичном районе Неа-Льосия, где группа из 50 нелегальных торговцев (по информации Р.А. в основном это были цыгане) напала на полицейских проводивших рейд по борьбе с незаконной торговлей, и отобрала у них мотоциклы.Инцидент произошел в 21:30 в воскресенье вечером на проспекте Демократии. Полиция сообщила, во время рейда, на них напала толпа торговцев, и оттеснила их от мотоциклов, которые исчезли с места инцидента.Впрочем, полиция сообщила, что их двухколесные "лошадки", были найдены неподалеку в этом же районе. Видимо цыгане, не соблазнились подобных "стальных коней", либо получили гневный окрик, со стороны своего барона.В настоящее время проводится расследование инцидента.Впрочем, как показывает опыт, скорее всего виновных перед выборами, серьезно искать не будут.А полиции урок, что приезжать с подобными рейдами, в районе населенный цыганами, далеко не так безопасно. Могут же не только железных коней отобрать, а то и голыми отпустить.Ранее, греческая полиция неоднократно пыталась навести порядок в районе, но чаще всего безуспешно. Во время одного из подобных рейдов, прошедшего 7 лет назад, 6 полицейских были ранены. Загрузка... rua.gr Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: цыгане, Греция, полиция, Нападение — статья прочитана 100 раз Комментарии