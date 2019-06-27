Клайпеда на II Европейских играх 🔊 Воспроизвести







Большая делегация клайпедчан – 42 человека – посетила 24 июня финальные соревнования по пулевой стрельбе II Европейских игр в Минске. Визу для поездки оформлять не пришлось, было достаточно билета на соревнования.



На белорусской границе наш автобус обслуживали вне очереди - доброжелательно и быстро. При въезде каждому в паспорт вложили по несколько буклетов о II Европейских играх 2019 года. В том числе план проведения соревнований и календарь экскурсий по Беларуси.



Экскурсиями мы воспользовались широко.



Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.



Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик. На белорусской границе наш автобус обслуживали вне очереди - доброжелательно и быстро. При въезде каждому в паспорт вложили по несколько буклетов о II Европейских играх 2019 года. В том числе план проведения соревнований и календарь экскурсий по Беларуси.Экскурсиями мы воспользовались широко.Праздник спорта ощущался по всей стране. Так, в замке города Лиды (этот город мы осмотрели первым) была подготовлена фанзона для желающих ярче ощутить накал состязаний.Спортивными событиями дышал каждый уголок Минска, информация была по всему городу на стендах и вывесках, на автобусах и в магазинах. Радовал глаз талисман II Европейских игр игривый лисёнок Лесик.



Клайпедчане немножко поучаствовали зрителями в празднике спорта. Так из окон автобуса мы видели состязания на реке Свислочь и велогонки по улицам белорусской столицы, которые внесли свою лепту и в наше дорожное движение. На всех перекрёстках центральных улиц во время велогонок потоки транспорта распределяли очаровательные регулировщицы.



Представители Литвы посетили стрелковый тир им. Тимошенко, где сражались мастера пулевой стрельбы, разыгравшие 13 комплектов медалей из 200 комплектов наград ….



Стрелковый Тир Им. Тимошенко. Фото: vetliva.ru







Впечатления от красивой столицы Белоруссии города Минска у нас остались замечательные, а соревновательный дух II Европейских игр, думается, мы впитали надолго.



Организовала нашу великолепную поездку-экскурсию белорусская община «Крыница» города Клайпеды при поддержке Почётного консула Республики Беларусь Николая Логвина.



Клайпеда - Минск - Клайпеда



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[ Минчане были рады музыкальным вечерам культуры, подаренным им странами-участницами. Литва языком творчества рассказала о себе на улицах Минска 22 июня.Клайпедчане немножко поучаствовали зрителями в празднике спорта. Так из окон автобуса мы видели состязания на реке Свислочь и велогонки по улицам белорусской столицы, которые внесли свою лепту и в наше дорожное движение. На всех перекрёстках центральных улиц во время велогонок потоки транспорта распределяли очаровательные регулировщицы.Представители Литвы посетили стрелковый тир им. Тимошенко, где сражались мастера пулевой стрельбы, разыгравшие 13 комплектов медалей из 200 комплектов наград ….Впечатления от красивой столицы Белоруссии города Минска у нас остались замечательные, а соревновательный дух II Европейских игр, думается, мы впитали надолго.Организовала нашу великолепную поездку-экскурсию белорусская община «Крыница» города Клайпеды при поддержке Почётного консула Республики Беларусь Николая Логвина. Зоя ПАСЮТА , специально для «Обзора» Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: Клайпеда, белорусская община «Крыница», II Европейские игры — статья прочитана 88 раз Комментарии