Загрузка... Бросают умирать, как рабов. Украинцы рассказали о трудоустройстве в Польше 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr/Farrukh



Как отмечают авторы статьи, от жестокого обращения не застрахованы даже те, кто устроен официально, пишет



Трудовые мигранты из Украины, отправляющиеся на заработки в Польшу, нередко становятся объектами хамского и опасного для здоровья обращения со стороны местных работодателей. Об этом сообщает портал "Обозреватель".



— В Польше нередки случаи, когда даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу, как рабов. Например, человек получил травму на производстве или заболел. Его вывозят из хостела на остановку и в лучшем случае дают денег на дорогу до Украины, — приводит издание слова главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько. Как отмечают авторы статьи, от жестокого обращения не застрахованы даже те, кто устроен официально, пишет ЛАЙФ Трудовые мигранты из Украины, отправляющиеся на заработки в Польшу, нередко становятся объектами хамского и опасного для здоровья обращения со стороны местных работодателей. Об этом сообщает портал "Обозреватель".— В Польше нередки случаи, когда даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу, как рабов. Например, человек получил травму на производстве или заболел. Его вывозят из хостела на остановку и в лучшем случае дают денег на дорогу до Украины, — приводит издание слова главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько. Как следует из материала, очень резонансный случай произошёл в середине июня. Украинец Василий Чорней должен был отправиться домой отмечать собственный 36-й день рождения, но за два дня до этого почувствовал себя плохо на рабочем месте. Вместо визита к доктору работодатель вместе с другим работником просто вывезли его за 125 км в лес и бросили там умирать. Сейчас они под следствием.



Также издание приводит историю украинки Елены Романенко, которая устроилась на работу в гладильный цех. Её руку затянуло катком, и работодатель запретил приехавшим спасателям вскрывать механизм болгаркой, и в результате они больше часа высвобождали затянутую в ловушку конечность. Девушка осталась без руки, но она была официально трудоустроена, и ей удалось добиться оплаты лечения и получения польской пенсии по инвалидности.



— Правда, на Украине процедура оформления таких выплат очень затягивается, потому что украинские чиновники толком не знают правил оформления, — говорится в статье.



Как резюмируют авторы статьи, основная проблема трудящихся на чужбине украинцев заключается как раз в полуофициальном оформлении, в котором не видят проблемы сами приезжающие на заработки, — они соглашаются получать официальный минимум, а остальную часть в "серую", лишая себя фактически всяких прав. При этом, отрабатывая ресурс своего организма, они, как правило, остаются ненужными и в Польше, поскольку не могут больше работать, и в самой Украине. При этом ещё и не нарабатывая необходимого для пенсии стажа на родине.



Как ранее сообщал Лайф, в конце 2018 года около трети населения Украины задумывались об эмиграции. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры География: Польша — статья прочитана 221 раз Комментарии