Загрузка... У Зеленского назвали 20 достижений президента за первый месяц работы 🔊 Воспроизвести



Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов. Об этом говорится в видео, размещенном на странице "Команда Зеленского" в Facebook, сообщает



1 Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске.



2 Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию.



3 Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию.



4 Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров. Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов. Об этом говорится в видео, размещенном на странице "Команда Зеленского" в Facebook, сообщает СТРАНА 5 Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.



6 Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании.



7 Внес в Раду законопроект об импичменте.



8 Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества.



9 По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти.



10 Начал перезапуск судебной реформы.



11 Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам-



12 Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.



13 Развеял мифы о дефолте.



14 Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти.



15 Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.



16 Отменил школьную форму.



17 Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года.



18 Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам.



19 Открыл улицу Банковую для людей.



20 Установил новую форму обращения к президенту - по имени.



Напомним, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019, за него проголосовали 73,22% избирателей.



Ранее "Страна" писала о том, что в Японии опровергли информацию о приглашении Зеленского на саммит G20.



Также мы сообщали, что глава СБУ Баканов прилетел в США, чтобы подготовить встречу Зеленского с Трампом. Загрузка... strana.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, итоги, Зеленский География: Украина — статья прочитана 141 раз Комментарии