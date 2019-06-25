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У Зеленского назвали 20 достижений президента за первый месяц работы



Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов. Об этом говорится в видео, размещенном на странице "Команда Зеленского" в Facebook, сообщает СТРАНА.

1 Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске.

2 Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию.

3 Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию.

4 Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров.
5 Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.

6 Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании.

7 Внес в Раду законопроект об импичменте.

8 Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества.

9 По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти.

10 Начал перезапуск судебной реформы.

11 Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам-

12 Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.

13 Развеял мифы о дефолте.

14 Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти.

15 Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.

16 Отменил школьную форму.

17 Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года.

18 Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам.

19 Открыл улицу Банковую для людей.

20 Установил новую форму обращения к президенту - по имени.

Напомним, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии опровергли информацию о приглашении Зеленского на саммит G20.

Также мы сообщали, что глава СБУ Баканов прилетел в США, чтобы подготовить встречу Зеленского с Трампом.
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strana.ua
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, итоги, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 25 июня, 14:00

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