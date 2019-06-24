И вновь не заметят потери «бойца»? 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







В минувшую субботу должны были состояться четыре матча 15-го тура литовского футбольного первенства, но, как и ожидалось, было сыграно только три поединка.



Каунасский «Стумбрас», не вышедший на поле в матче 14-го тура, то же самое сделал и неделей позже. «Стумбрас» проинформировал Литовскую федерацию футбола о том, что «из-за сложившейся особенно сложной ситуации» не будет играть с «Панявежисом».



Дисциплинарный комитет, надо полагать, по-прежнему в ожидании: никто не рвётся исключать клуб из соревнований в середине турнира. А вдруг всё чудесным образом разрешится и «Стумбрас» доиграет чемпионат? Пусть дублёрами, хоть как-нибудь…



С подобной ситуацией литовский футбол сталкивается с печальным постоянством. Неоднократно очередной неудачник уходил под воду по ходу турнира, а оставшимся приходилось доигрывать всемером, что явно не подогревало интерес к отечественному футболу. Каунасский «Стумбрас», не вышедший на поле в матче 14-го тура, то же самое сделал и неделей позже. «Стумбрас» проинформировал Литовскую федерацию футбола о том, что «из-за сложившейся особенно сложной ситуации» не будет играть с «Панявежисом».Дисциплинарный комитет, надо полагать, по-прежнему в ожидании: никто не рвётся исключать клуб из соревнований в середине турнира. А вдруг всё чудесным образом разрешится и «Стумбрас» доиграет чемпионат? Пусть дублёрами, хоть как-нибудь…С подобной ситуацией литовский футбол сталкивается с печальным постоянством. Неоднократно очередной неудачник уходил под воду по ходу турнира, а оставшимся приходилось доигрывать всемером, что явно не подогревало интерес к отечественному футболу.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



15-й тур



«Атлантас» (Клайпеда) – «Кауно Жальгирис» – 1:1 (голы: Т.Витукинас, 49 - Ж.Фигурэредо, 20). Незабитый пенальти: Ж.Фигурэредо, 7 – «Кауно Жальгирис». Удаление: Т.Витукинас, 68 – «Атлантас». 150 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:2 (Т.Риккеттс, 44 - Т.Моффи, 4 – с пен., Д.Казлаускас, 71). 875 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Паланга» – 3:2 (Л.Антал, 7, 34 – с пен., П.Морер, 48 – А.Мязин, 16, И.Умаев, 30 – с пен.). 350 зрителей.



В несостоявшемся по вине «Стумбраса» матче 14-го тура победа со счётом 3:0 присуждена «Панявежису».







Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 9, 3-4. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 36 очков, 2. «Жальгирис» - 34, 3. «Ритеряй» – 28, 4. «Кауно Жальгирис» - 23, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Атлантас» - 12, 7. «Панявежис» - 10, 8. «Паланга» - 10.







В 16-м туре на 29 июня запланированы следующие встречи: «Панявежис» - «Жальгирис», «Кауно Жальгирис» - «Паланга», «Судува» - «Атлантас», «Ритеряй» - «Стумбрас».



А между тем и в 15-м туре хватало любопытных событий…«Атлантас» (Клайпеда) – «Кауно Жальгирис» – 1:1 (голы: Т.Витукинас, 49 - Ж.Фигурэредо, 20). Незабитый пенальти: Ж.Фигурэредо, 7 – «Кауно Жальгирис». Удаление: Т.Витукинас, 68 – «Атлантас». 150 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:2 (Т.Риккеттс, 44 - Т.Моффи, 4 – с пен., Д.Казлаускас, 71). 875 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Паланга» – 3:2 (Л.Антал, 7, 34 – с пен., П.Морер, 48 – А.Мязин, 16, И.Умаев, 30 – с пен.). 350 зрителей.В несостоявшемся по вине «Стумбраса» матче 14-го тура победа со счётом 3:0 присуждена «Панявежису».1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 9, 3-4. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.1. «Судува» - 36 очков, 2. «Жальгирис» - 34, 3. «Ритеряй» – 28, 4. «Кауно Жальгирис» - 23, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Атлантас» - 12, 7. «Панявежис» - 10, 8. «Паланга» - 10. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 160 раз Комментарии