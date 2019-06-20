Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Поток природного газа в Латвию во вторую неделю июня превышал потребление газа в Литве и потоки транзита из России в Калининград, утверждает литовский оператор газопередающей системы Amber Grid.



За неделю через Литву в Латвию и Эстонию в среднем транспортировано 56,5 гигаватт-часа газа в сутки, преимущественно импорт осуществлялся через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) – почти втрое больше, чем за такой же период прошлого года, когда в другие страны Балтии в среднем транспортировалось 19,3 гигаватт-часа газа в сутки.



Amber Grid указывает, что из-за высокой конкуренции между источниками поставок газом, который транспортируется через ТСПГ, в последнее время особенно интенсивно пользуются все страны Балтии. Поток природного газа в Латвию во вторую неделю июня превышал потребление газа в Литве и потоки транзита из России в Калининград, утверждает литовский оператор газопередающей системы Amber Grid.За неделю через Литву в Латвию и Эстонию в среднем транспортировано 56,5 гигаватт-часа газа в сутки, преимущественно импорт осуществлялся через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) – почти втрое больше, чем за такой же период прошлого года, когда в другие страны Балтии в среднем транспортировалось 19,3 гигаватт-часа газа в сутки.Amber Grid указывает, что из-за высокой конкуренции между источниками поставок газом, который транспортируется через ТСПГ, в последнее время особенно интенсивно пользуются все страны Балтии. "Созданная удобная инфраструктура позволяет участникам рынка покупать и транспортировать газ из разных источников поставок по более низкой цене потребителям не только Литвы, но и других стран Балтии", – сказал для пресс-релиза глава Amber Grid Саулюс Билис.



По данным Amber Grid, заказы показывают, что подобная ситуация должна сохраняться в течение всего летнего сезона, когда потоки в латвийском направлении увеличиваются из-за сезонного снижения цен и возможности хранить газ на Инчукалнском газохранилище.



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В первом квартале этого года в Литве всеми видами транспорта перевезено 38,299 млн тонн грузов – на 7,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.



Внутренних грузов в первом квартале было перевезено 12,8 млн тонн или на 1,2% меньше, чем в январе-марте 2018 года, объемы международных грузоперевозок за год выросли на 12% до 25,5 млн тонн, сообщил Департамент статистики.



В этом году грузопоток автотранспортом увеличился на 9,9% до 23,042 млн тонн, по железной дороге – на 2,7% до 13,618 млн тонн, морским транспортом – на 10,2% до 1,5 млн тонн.



Ж/д транспортом большая часть грузов в первом квартале была вывезена и ввезена из Беларуси (64,2%), далее следуют Россия (19,6%), Украина (7,1%). Автодорожным транспортом литовские перевозчики больше всего вывезли грузов и ввезли их из Латвии (24,2%), Германии (10,8%) и Польши (9,4%).



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У туроператора Tez Tour в прошлом году увеличились число клиентов и выручка, однако прибыль сократилась в разы, что было обусловлено и банкротством основного перевозчика Small Planet Airlines, пишет деловая газета Verslo zinios.



Чистая прибыль в 2018 году составила 0,14 млн евро, в 2017 году она была 1,871 млн евро, показывают данные Реестрового центра.



Директор Tez Tour Александр Суков говорит, что главная причина снижения прибыли – развитие: "Привлечение примерно 50 тыс. дополнительных клиентов стоит недешево". По его словам, 2018 год был для компании годом рекордного роста.



BNS напоминает, что трудности компании чартерных авиарейсов Small Planet Airlines ударили и по другому крупному туроператору – Novaturas.



В начале мая сообщалось, что из-за ухода основного перевозчика Novaturas уже понес 1 млн евро убытков, однако, как отмечает эта компания, со временем влияние изменений должно ослабевать.



Дело о банкротстве испытывающей финансовые трудности Small Planet Airlines заведено в январе.



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Предприятие по торговле технологиями и услугами китайской телекоммуникационной компании Huawei – Huawei Technologies (Vilnius) в прошлом году получило 81,92 млн евро выручки – на 50,4% больше, чем в 2017 году (54,450 млн евро).



Чистая прибыль предприятия за год сократилась на 14,75% до 2,023 млн евро, а в позапрошлом году она была 2,373 млн евро, говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.



Продажи товаров и программного обеспечения компании в 2018 году увеличились на 51,7% до 79,823 млн евро, а услуг – на 13,45% до 2,096 млн евро.



Единственным акционером литовского предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Huawei Technologies.



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Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с июля будут летать из Каунасского аэропорта в двух новых направлениях – в германские города Кёльн и Нюрнберг.



Полеты будут выполняться не только в летнее, но и в зимнее время. В аэропорт Кёльн/Бонн полеты будут выполняться по средам и субботам, в Нюрнберг – по вторникам и субботам, сообщила компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).



Появление этих направлений, по словам главы Каунасского аэропорта Каролиса Матулайтиса, связано с началом работы в Каунасской свободной экономической зоне германского гиганта Hella. Кроме того, осенью здесь начнет действовать завод Continental.



До этого времени из Каунаса в Кёльн по заказу логистической компании UPS доставлялись только грузы.



Из Вильнюса в 6 городов Германии летают самолеты компаний Lufthansa, airBaltic, Ryanair и Wizz Air. Из Паланги в Дортмунд летают самолеты Wizz Air.



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Во время зарубежных поездок туристы из Литвы в первом квартале этого года потратили 191 млн евро – на 2,5% больше, чем в январе-марте прошлого года.



В первом квартале во время зарубежных поездок один турист из Литвы потратил в среднем 477,5 евро (в январе прошлого года – 473,3 евро), сообщил Департамент статистики.



Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 1,6% до 400,1 тыс. Частные поездки составили 73% всех поездок за рубеж, деловые поездки – 27%.



В первом квартале этого года за рубеж выезжало 296,2 тыс. жителей страны или на 8,5% больше, чем за такой же период 2018 года.



В первом квартале этого года преобладали поездки в Великобританию (43 тыс. или 10,7% всех поездок), Беларусь (40,6 тыс или 10,1%), Польшу (32,5 тыс. или 8,1%), Латвию (29,8 тыс. или 7,4%), Германию (28,7 тыс. или 7,2%) и Египет (26,7 тыс. или 6,7%).



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Разница в зарплате мужчин и женщин в литовской экономике, без учета предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 2018 году была 13% и, по сравнению с 2017 годом, уменьшилась на 1,2 проц. пункта.



По данным Департамента статистики, разница в зарплатах обусловлена не юридическими, а социально-экономическими факторами – распределением числа мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессией, образованием, возрастом, трудовым стажем и др.



Самая большая разница в зарплате мужчин и женщин в 2018 году отмечалась на предприятиях финансового и страхового профиля – 37,3%. На предприятиях в сфере информации и связи этот показатель был 27,8%, на предприятиях в сфере здравоохранения и социальной работы – 26,9%.



Разница в зарплатах женщин и мужчин в Евросоюзе в 2017 году составляла 16% и за год уменьшилась на 0,3 проц. пункта. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии