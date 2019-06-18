После разговора с Г. Науседой генпрокурор обещает совершенствовать отбор прокуроров 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис говорит, что не услышал от избранного президента Гитанаса Науседы критики, но обещал принимать решения, направленные на совершенствование отбора прокуроров.



После встречи с Г. Науседой генпрокурор сказал, что услышал о желании Г. Науседы деполитизировать систему прокуратуры, а один из обсуждавшихся вопросов, по его словам, был о том, как совершенствовать отбор прокуроров.



"Видно, что для избранного президента действительно актуальны и его заботят независимость, деполитизация прокуратуры, мы просто обсудили, что можно сделать, чтобы система на самом деле была более прозрачной, чтобы и общество получило ответы на важнейшие вопросы, и что можно делать сообща", – сказал журналистам Э. Пашилис. Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис говорит, что не услышал от избранного президента Гитанаса Науседы критики, но обещал принимать решения, направленные на совершенствование отбора прокуроров.После встречи с Г. Науседой генпрокурор сказал, что услышал о желании Г. Науседы деполитизировать систему прокуратуры, а один из обсуждавшихся вопросов, по его словам, был о том, как совершенствовать отбор прокуроров."Видно, что для избранного президента действительно актуальны и его заботят независимость, деполитизация прокуратуры, мы просто обсудили, что можно сделать, чтобы система на самом деле была более прозрачной, чтобы и общество получило ответы на важнейшие вопросы, и что можно делать сообща", – сказал журналистам Э. Пашилис. По его словам, возможно, отбор можно было бы совершенствовать, делегируя в отборочные комиссии больше представителей общества, а также если отборочные критерии будут "более объективными". Сейчас в комиссию входят три представителя общества из семи.



"Видно, что вопрос действительно подлежит обсуждению", – сказал генпрокурор.



Профсоюзы прокуроров обвиняют Э. Пашилиса в вероятным нарушениям в системе, в непотизме, например, в том, что главой Панявежской участковой прокуратуры он назначил крестного отца своей дочери Юлюса Гялумбаускаса, хотя последний набрал меньше всего баллов при отборе среди претендентов.



Э. Пашилис говорит, что непосредственно об этом не говорил, а только объяснил систему отбора.



Пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас сказал, что целью встречи не была критика, важными акцентами беседы были "деполитизация, обеспечение независимости от вмешательства политиков" системы прокуратуры.



Это первая встреча будущего президента с главой прокуратуры. Согласно Конституции, генпрокурора назначает и снимает с должности президент с согласия сейма.



Г. Науседа в последние недели встречается с политическими лидерами и руководителями ключевых ведомств в качестве подготовки ко вступлению в должность.



Инаугурация избранного президента намечена на 12 июля. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: президент, встреча, генпрокурор, Науседа География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии