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Президент Литвы: вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о пробелах в здравоохранении
Вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о том, что политика в сфере здравоохранения полностью не продумана, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Болезни и их вспышки свидетельствуют о том, что политика в сфере здравоохранения не является полностью продуманной, и не достает политической воли, наконец, сделать то, что мы должны сделать для своих граждан – обеспечить вакцинацию маленьких детей, необходимую вакцинацию всего населения, необходимое лечение, особенно инфекционных заболеваний", – сказала президент журналистам.
В понедельник она побывала в Вильнюсской клинике Сантарос, где построили новую инфекционно-туберкулезную больницу.
По данным Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями, Литва сейчас по показателю заболевания корью является лидером на Старом континенте.
По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, на данный момент в Литве зарегистрирован 741 случай заболевания корью.
Ключевые слова: президент, инфекции, заболеваемость
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