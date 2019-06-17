Президент Литвы: вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о пробелах в здравоохранении 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о том, что политика в сфере здравоохранения полностью не продумана, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.



"Болезни и их вспышки свидетельствуют о том, что политика в сфере здравоохранения не является полностью продуманной, и не достает политической воли, наконец, сделать то, что мы должны сделать для своих граждан – обеспечить вакцинацию маленьких детей, необходимую вакцинацию всего населения, необходимое лечение, особенно инфекционных заболеваний", – сказала президент журналистам.



В понедельник она побывала в Вильнюсской клинике Сантарос, где построили новую инфекционно-туберкулезную больницу.



По данным Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями, Литва сейчас по показателю заболевания корью является лидером на Старом континенте.



По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, на данный момент в Литве зарегистрирован 741 случай заболевания корью. Вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о том, что политика в сфере здравоохранения полностью не продумана, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте."Болезни и их вспышки свидетельствуют о том, что политика в сфере здравоохранения не является полностью продуманной, и не достает политической воли, наконец, сделать то, что мы должны сделать для своих граждан – обеспечить вакцинацию маленьких детей, необходимую вакцинацию всего населения, необходимое лечение, особенно инфекционных заболеваний", – сказала президент журналистам.В понедельник она побывала в Вильнюсской клинике Сантарос, где построили новую инфекционно-туберкулезную больницу.По данным Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями, Литва сейчас по показателю заболевания корью является лидером на Старом континенте.По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, на данный момент в Литве зарегистрирован 741 случай заболевания корью. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: президент, инфекции, заболеваемость География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 77 раз Комментарии