Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в Литве растет поток авиапассажиров, за период до 2035 года можно было бы построить новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, говорит министр транспорта и коммуникаций. По словам Рокаса Масюлиса, решение должно быть принято в 2022 году.



"Если этот большой рост (пассажиропотока – BNS) будет сохранен, у нас не будет другого выбора, нам нужен будет новый аэропорт, намечается строительство аэропорта между Вильнюсом и Каунасом", – сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.



По словам Р. Масюлиса, идея строительства нового аэропорта между крупнейшими городами страны неслучайна.



"Чтобы был недалеко от Вильнюса, который является главным центром притяжения в Литве (...), чтобы было удобное сообщение по железной дороге, потому что перемычка Вильнюс-Каунас Rail Baltica будет одним из ключевых элементов, если такой аэропорт будет строиться, чтобы сообщение было максимально быстрым", – объяснил министр. В связи с тем, что в Литве растет поток авиапассажиров, за период до 2035 года можно было бы построить новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, говорит министр транспорта и коммуникаций. По словам Рокаса Масюлиса, решение должно быть принято в 2022 году."Если этот большой рост (пассажиропотока – BNS) будет сохранен, у нас не будет другого выбора, нам нужен будет новый аэропорт, намечается строительство аэропорта между Вильнюсом и Каунасом", – сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.По словам Р. Масюлиса, идея строительства нового аэропорта между крупнейшими городами страны неслучайна."Чтобы был недалеко от Вильнюса, который является главным центром притяжения в Литве (...), чтобы было удобное сообщение по железной дороге, потому что перемычка Вильнюс-Каунас Rail Baltica будет одним из ключевых элементов, если такой аэропорт будет строиться, чтобы сообщение было максимально быстрым", – объяснил министр. Он подчеркнул, что решение о новом аэропорте еще не принято, а дата 2035 год является предварительной.



"Такое решение должно быть принято в 2022 году. Если этот рост пассажиропотока будет таким же большим, как до сих пор, и аэропорт будет строиться, то он будет построен примерно в 2035 году", - добавил министр.



По его словам, Вильнюс до 2035 года должен оставаться главным авиационным узлом страны.



Р. Масюлис говорит, что конкретное место аэропорта, который предполагается построить, не сообщается, чтобы "не было спекуляций землей", оно еще может меняться, аэропорт может вообще не понадобиться. Поэтому не сообщаются и затраты на его вероятное строительство.



В августе прошлого года Р. Масюлис сказал, что новый аэропорт пока не будет строиться, потому что это обойдется крайне дорого. Тогда он сказал, что затраты на его строительство могут составить 1,3 млрд евро.



В 2017 году возможность строительства нового аэропорта рассматривали и нанятые компанией Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) голландские консультанты по авиации, транспорту и туризму из компании InterVistas Consulting.



Вильнюсский аэропорт в прошлом году обслужил 4,9 млн пассажиров, Каунасский – 1 млн пассажиров.



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Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале нынешнего года было меньше, чем в среднем в 28-и странах-членах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.



Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе – марте составляла 1,5% всех позиций или на 0,9 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (2,4%), показывают данные Евростата.



За год – в первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года – этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.



В Латвии этот показатель составлял 3%, в Эстонии – 1,9%.



Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (6,4%).



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В связи с тем, что в Литве растет поток авиапассажиров, за период до 2035 года можно было бы построить новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, говорит министр транспорта и коммуникаций. По словам Рокаса Масюлиса, решение должно быть принято в 2022 году.



"Если этот большой рост (пассажиропотока – BNS) будет сохранен, у нас не будет другого выбора, нам нужен будет новый аэропорт, намечается строительство аэропорта между Вильнюсом и Каунасом", – сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.



Он подчеркнул, что решение о новом аэропорте еще не принято.



"Такое решение должно быть принято в 2022 году. Если этот рост пассажиропотока будет таким же большим, как до сих пор, и аэропорт будет строиться, то он будет построен примерно в 2035 году", - добавил министр.



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За пять первых месяцев этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas составила 63,3 млн евро – на 8% больше, чем в январе-мае прошлого года.



Только в мае выручка Novaturas достигала 20,1 млн евро – это на 1% меньше, чем в мае 2018 года, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В минувшем месяце туроператор обслужил 36,6 тыс. клиентов – на 2% меньше, чем в мае прошлого года. В январе-мае было обслужено 101,4 тыс. клиентов, это на 6% больше, по сравнению с тем же периодом 2018 года.



Акции Novaturas котируются на фондовых биржах Вильнюса и Варшавы.



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Испанская консалтинговая компания в сфере инфраструктуры Idom Consulting, Engineering, Architecture, подписавшая в пятницу договор о проектировании участка железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica от Рамигалы до Латвии, утверждает, что интересуется и другими проектами в Литве.



По словам главы железнодорожного подразделения Idom Рамона Рамиреса, компания открыла офис в Литве и интересуется возможностью работы с другими проектами.



"Министр (транспорта Рокас Масюлис – BNS) сказал, что в Литве есть множество проектов, мы будем за ними следить. Не в первый раз, реализуя проект в определенной стране, мы одновременно открываем и офис", – сказал BNS Р. Рамирес в пятницу после подписания договора.



По его словам, Idom намерена и далее участвовать в конкурсах проекта Rail Baltica.



"Да, это в наших планах. Несомненно, мы очень внимательно будем следить за проектом, и за другими возможностями, которые представятся", – сказал представитель Idom.



По словам Р. Рамиреса, спроектировать Rail Baltica планируется за два года, а тогда начнутся работы по прокладке ветки, которые потребуют пяти лет.



По его словам, Idom работает с проектами скоростных железнодорожных линий уже 25 лет. Компания проектировала железные дороги в Испании, работала в Польше, Швеции, Чили, также конструировала в Саудовской Аравии, Бахрейне и Вьетнаме.



По словам члена правления компании RB Rail, реализующей проект Rail Baltica, Игнаса Дягутиса, Idom выиграла 5 из семи проектировочных закупок Rail Baltica.



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Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) должен прибыть новый груз газа из Норвегии. Вероятно, что он предназначается производителю удобрений Achema.



"Мы ждем газовоз Arctic Discoverer, который доставит 138 кубометров СПГ, во вторник", – сказала BNS представитель Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно доставит газ из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor.



В этом газовом году терминалом намерены пользоваться три компании Achema, дочернее предприятие литовского госэнергохолдинга Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas, и компания Imlitex, в ходящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings.



Представитель государственной группы Lietuvos energija Артурас Кетлерюс отметил BNS, что груз Arctic Discoverer не предназначен для входящей в группу Lietuvos energija компании Lietuvos energijos tiekimas.



Imlitex, заказавшая в июне мощности терминала, уже получила груз в заказанном объеме. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии