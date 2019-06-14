Экс-глава канцелярии премьера Польши признан виновным по делу о гибели Качиньского 🔊 Воспроизвести Тюльпаны, разложенные на подъезде к президентскому дворцу в Варшаве в память о Лехе Качиньском и его жене Марии 13 апреля 2018 года Фото: epa/vostock-photo



В 2010 году в результате крушения Ту-154М погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент страны Лех Качиньский, напоминает



Варшавский окружной суд в четверг признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском. В самолете находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства. Об этом сообщает польское радио. В 2010 году в результате крушения Ту-154М погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент страны Лех Качиньский, напоминает ИНТЕРФАКС Варшавский окружной суд в четверг признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском. В самолете находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства. Об этом сообщает польское радио.



"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", - говорится в вердикте суда.



"В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление", - отмечается в документе.



"Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - заявил судья Хуберт Гансиор.



По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.



Приговор не является окончательным и может быть обжалован.



Кроме Томаша Арабского суд вынес решения еще по четырем обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.



Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.



В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила: "Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".



Согласно вердикту суда, Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы всячески препятствовать тому, чтобы этот полет состоялся."Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", - говорится в вердикте суда."В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление", - отмечается в документе."Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - заявил судья Хуберт Гансиор.По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.Приговор не является окончательным и может быть обжалован.Кроме Томаша Арабского суд вынес решения еще по четырем обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила: "Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла". interfax.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, гибель, катастрофа, самолет, Качинский География: Польша — статья прочитана 212 раз Комментарии