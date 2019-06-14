В МИД Литвы обсуждались возможности объединения проевропейских НПО 🔊 Воспроизвести



В четверг в министерстве иностранных дел Литвы (МИД) обсуждались возможности объединить европейски настроенные неправительственные организации (НПО) в одну платформу.



"Для того, что нынешняя высокая поддержка членства в Евросоюзе со стороны общественности Литвы была прочной, она должна основываться на прочных знаниях. Знания появляются, когда мы говорим, и это важный вклад неправительственного сектора", – отметил в пресс-релизе заместитель министра иностpанных дел Литвы Альбинас Занавичюс.



В МИД состоялась ежегодная встреча неправительственных организаций.



Министерство отмечает, что участники встречи выразили твердую поддержку платформы Европейского движения в Литве, которая бы могла объединить различные неправительственные организации, стремящиеся к развитию конкретных европейских идей и ценностей", – говорится в сообщении МИД.



Во встрече также принял участие глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, генеральный секретарь Европейского движения Петрос Фассулас. В четверг в министерстве иностранных дел Литвы (МИД) обсуждались возможности объединить европейски настроенные неправительственные организации (НПО) в одну платформу."Для того, что нынешняя высокая поддержка членства в Евросоюзе со стороны общественности Литвы была прочной, она должна основываться на прочных знаниях. Знания появляются, когда мы говорим, и это важный вклад неправительственного сектора", – отметил в пресс-релизе заместитель министра иностpанных дел Литвы Альбинас Занавичюс.В МИД состоялась ежегодная встреча неправительственных организаций.Министерство отмечает, что участники встречи выразили твердую поддержку платформы Европейского движения в Литве, которая бы могла объединить различные неправительственные организации, стремящиеся к развитию конкретных европейских идей и ценностей", – говорится в сообщении МИД.Во встрече также принял участие глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, генеральный секретарь Европейского движения Петрос Фассулас. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: евроинтеграция, МИД, Минюст, НПО, лоббизм География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии