|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В МИД Литвы обсуждались возможности объединения проевропейских НПО
В четверг в министерстве иностранных дел Литвы (МИД) обсуждались возможности объединить европейски настроенные неправительственные организации (НПО) в одну платформу.
"Для того, что нынешняя высокая поддержка членства в Евросоюзе со стороны общественности Литвы была прочной, она должна основываться на прочных знаниях. Знания появляются, когда мы говорим, и это важный вклад неправительственного сектора", – отметил в пресс-релизе заместитель министра иностpанных дел Литвы Альбинас Занавичюс.
В МИД состоялась ежегодная встреча неправительственных организаций.
Министерство отмечает, что участники встречи выразили твердую поддержку платформы Европейского движения в Литве, которая бы могла объединить различные неправительственные организации, стремящиеся к развитию конкретных европейских идей и ценностей", – говорится в сообщении МИД.
Во встрече также принял участие глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, генеральный секретарь Европейского движения Петрос Фассулас.
Ключевые слова: евроинтеграция, МИД, Минюст, НПО, лоббизм
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|