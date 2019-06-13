Загрузка... Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17% 🔊 Воспроизвести © knlu.org Ингредиенты для бутерброда с салом. Архивное фото



Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17%, сообщил в четверг гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает



"Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил 17%. Сало с чесноком — это самое популярное блюдо украинской кухни. Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 гривны (0,92 долларов по курсу нацбанка) до 28,5 гривны (1,07 долларов), или на 17%", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.



Он сообщил, что для приготовления пяти бутербродов нужно 200 граммов сала, 20 граммов чеснока, 200 граммов черного хлеба, соль и перец по вкусу.



По его информации, сало за год подорожало на 15%, чеснок – на 45%, черный хлеб – на 18%.



Он также сообщил, что в Польше такой бутерброд обойдется дороже, чем украинцам. "Сало и чеснок в Польше можно купить дешевле чем на Украине, а ржаной хлеб - значительно дороже", - сообщил Дорошенко. Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17%, сообщил в четверг гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает РИА Новости "Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил 17%. Сало с чесноком — это самое популярное блюдо украинской кухни. Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 гривны (0,92 долларов по курсу нацбанка) до 28,5 гривны (1,07 долларов), или на 17%", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.Он сообщил, что для приготовления пяти бутербродов нужно 200 граммов сала, 20 граммов чеснока, 200 граммов черного хлеба, соль и перец по вкусу.По его информации, сало за год подорожало на 15%, чеснок – на 45%, черный хлеб – на 18%.Он также сообщил, что в Польше такой бутерброд обойдется дороже, чем украинцам. "Сало и чеснок в Польше можно купить дешевле чем на Украине, а ржаной хлеб - значительно дороже", - сообщил Дорошенко. Загрузка... ria.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: цены, продукты, магазины География: Украина — статья прочитана 88 раз Комментарии