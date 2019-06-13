Избранный президент Литвы Г. Науседа - пресс-конференция 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа



Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретится с главой Службы спецрасследований (ССР) Жидрунасом Барткусом.



Будущий глава государства обсудит с главой ССР ситуацию и актуальные вопросы, сказал пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас.



Ж. Барткус возглавляет ССР, которая занимается расследованиями коррупционных преступлений, с марта 2018 года, его срок полномочий – пять лет.



Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас и директор Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис в четверг расскажут раскрытой правоохранителями широкомасштабной схеме отмывания денег.



В сообщении МВД говорится, что Э. Мисюнас и А. Микульскис обсудят "раскрытие широкомасштабной схемы отмывания денег и расследование о неуплате налогов". Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретится с главой Службы спецрасследований (ССР) Жидрунасом Барткусом.Будущий глава государства обсудит с главой ССР ситуацию и актуальные вопросы, сказал пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас.Ж. Барткус возглавляет ССР, которая занимается расследованиями коррупционных преступлений, с марта 2018 года, его срок полномочий – пять лет.Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас и директор Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис в четверг расскажут раскрытой правоохранителями широкомасштабной схеме отмывания денег.В сообщении МВД говорится, что Э. Мисюнас и А. Микульскис обсудят "раскрытие широкомасштабной схемы отмывания денег и расследование о неуплате налогов". После встречи они планируют прокомментировать ситуацию СМИ.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что он пока против введения налога на "грязные" автомобили в Литве, потому что это усилит социальное отчуждение.



По его словам, сейчас такими автомобилями сейчас владеют люди с самыми низками доходами.



"С одной стороны, налог на автомобиль имеет смысл для экологических целей, в плане (снижения) загрязнения воздуха, в аспекте потепления климата, и в этом смысле введение налога на выхлопы CO2 напрашивается как возможный вариант решения, (...) однако у этих людей меньше всего денег, они не могут приобрести автомобиль получше", - сказал Г. Науседа в показанном в среду интервью программе DELFI Demesio centre.



"Сейчас вводить для них налог за то, что им в жизни не повезло и у них недостаточно доходов, ну, это точно было бы антисоциальное решение и такое решение я сегодня не поддержал бы", - добавил он.



Будущий глава государства сказал, что рассмотрел бы предложения ввести налога на автомобили в зависимости от их мощности, стоимости, а введение налога на выхлопы двуокиси углерода могло бы быть постепенным.



Правительство сейчас наметило компенсацию в размере тысяч евро для тех жителей страны, которые решат заменить старый автомобиль на новый, с меньшими выхлопами СО2.



Политики уже какое-то время обсуждают возможность введения налога на "грязные" автомобили, а министр финансов Вилюс Шапока месяц назад заявил, что к этому вопросу нужно будет вернуться еще в этом году.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что политолог Линас Кояла отказался стать его советником по внешнеполитическим вопросам.



"Л. Кояла решил все же продолжать свою академическую деятельность, согласившись помогать нам по мере возможностей", – сказал Г. Науседа в показанном в среду интервью программе DELFI Demesio centre.



Он сказал также, что у него уже есть кандидаты на должность главы группы советников по вопросам внешней политики. По его словам, это люди из госсектора.



"Это очень сильные люди, мы с ним обсуждаем", - сказал будущий президент.



Г. Науседа вступит в должность 12 июля. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, общество Ключевые слова: президент, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии