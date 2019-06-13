Германия депортировала в Латвию первую партию сирийских беженцев, покинувших было страну 🔊 Воспроизвести



Германия в течение последней недели депортировала в Латвию 11 сирийцев, въехавших туда из нашей страны. Так как у них нет денег и больше не полагается социальная поддержка от государства, им практически грозит судьба бездомных, сообщает



Среди депортированных в Латвию - восемь детей, самый маленький - восьмимесячный малыш. Одна из этих семей - одинокая мама с четырьмя детьми.



Прилетев в Ригу, обе семьи попросили пограничников доставить их в центр беженцев "Муцениеки", где они уже бывали. Однако так как шестерым сирийцам в Латвии уже в 2016 году был присвоен альтернативный статус, находиться в Муцениеки у них нет никакого законного основания. Германия в течение последней недели депортировала в Латвию 11 сирийцев, въехавших туда из нашей страны. Так как у них нет денег и больше не полагается социальная поддержка от государства, им практически грозит судьба бездомных, сообщает PRESS.LV и Rustvnet.lv со ссылкой на "Новости LNT".Среди депортированных в Латвию - восемь детей, самый маленький - восьмимесячный малыш. Одна из этих семей - одинокая мама с четырьмя детьми.Прилетев в Ригу, обе семьи попросили пограничников доставить их в центр беженцев "Муцениеки", где они уже бывали. Однако так как шестерым сирийцам в Латвии уже в 2016 году был присвоен альтернативный статус, находиться в Муцениеки у них нет никакого законного основания. "Так как среди них малолетние дети, из соображений гуманизма оставить их на улице не смогли. Приняли к себе. Сейчас по закону им помощь не полагается", - признал передаче директор центра Петерис Грубе.



Шестеро сирийцев должны сами обеспечивать себя едой. Помощь мобилизовала благотворительная группа на Facebook "Хочу помочь беженцам".



На ситуацию обратило внимание Агенство беженцев ООН. Во вторник в Латвию прибыл его представитель в Северной Европе, Марчел Колун. В интервью "Новостям LNT" он назвал неприемлемым факт, что Латвия не готова помочь высланным обратно беженцам и лицам с альтернативным статусом. В течение этой недели представитель агентства встретится и с латвийскими политиками. Колун считает - так как Латвия участвует в программе ЕС по перемещению беженцев, то у нее должны быть юридические обязательства предоставить этим лицам достойные для жизни условия:



"Переезд из Латвии - не вина беженцев... Вы не можете относиться к беженцам или лицам с альтернативным статусом хуже чем к тем, кто здесь живет".



Германия активно начала выдворять из страны лиц, статус беженца или альтернативный статус которым был присвоен в другой стране ЕС. По прогнозам, совсем скоро в Латвии ожидается прибытие большого число депортированных обратно лиц.



Напомним, что в период с 2016 по 2018 годы в рамках установленных Еврокомиссией квот из лагерей беженцев в Греции, Италии и Турции в Латвию были перемещены 374 лица. Большая часть из них после получения статуса уехала в Германию. Однако им запрещено жить и работать за пределами Латвии. press.lv Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, беженцы, депортация География: Латвия — статья прочитана 143 раза Комментарии