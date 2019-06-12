Госконтроль Латвии: чиновники получали зарплаты вместо беженцев 🔊 Воспроизвести



В 2016 году в результате реализации плана по приему беженцев необоснованно истрачено 200 тыс. евро. К таким выводам пришел латвийский Госконтроль в ходе ревизии, сообщает



Госконтроль считает, что средства в размере почти 2 млн евро на выполнение плана действий по приему в Латвии лиц, которым требуется международная защита, нужны не были. Из выделенных 7,29 млн евро 1,02 млн евро вернулись в госбюджет, 698 000 евро были перераспределены на другие цели, а 200 600 евро истрачены неадекватно. В частности, в Управлении по делам гражданства и миграции планировалось создать 16 новых рабочих мест. В течение года время, нужное на рассмотрение заявки беженца, сократилось с восьми до 4,2 месяцев, и на работу были приняты только шесть человек. Ревизоры констатировали, что из средств, предназначенных на создание 16 новых штатных мест, зарплаты платились 59 работникам, что означает, что 200 612 евро были истрачены несоответствующим образом. В Латвию в 2016 году было перемещено 169 лиц. В 2016 году в результате реализации плана по приему беженцев необоснованно истрачено 200 тыс. евро. К таким выводам пришел латвийский Госконтроль в ходе ревизии, сообщает eadaily.com со ссылкой на press.lv.Госконтроль считает, что средства в размере почти 2 млн евро на выполнение плана действий по приему в Латвии лиц, которым требуется международная защита, нужны не были. Из выделенных 7,29 млн евро 1,02 млн евро вернулись в госбюджет, 698 000 евро были перераспределены на другие цели, а 200 600 евро истрачены неадекватно. В частности, в Управлении по делам гражданства и миграции планировалось создать 16 новых рабочих мест. В течение года время, нужное на рассмотрение заявки беженца, сократилось с восьми до 4,2 месяцев, и на работу были приняты только шесть человек. Ревизоры констатировали, что из средств, предназначенных на создание 16 новых штатных мест, зарплаты платились 59 работникам, что означает, что 200 612 евро были истрачены несоответствующим образом. В Латвию в 2016 году было перемещено 169 лиц. Отметим, что в 2015-м правозащитник Эйнарс Граудиньш на сессии ОБСЕ в Варшаве обвинил Ригу в том, что она в течение многих лет получала от ЕС большие суммы на «интеграцию беженцев» — выдавая за таковых своих русскоязычных неграждан. Однако и они выделенных денег не увидели. «В течение многих лет Латвия получала на мнимых беженцев миллионы евро. А самих беженцев не было. За них латвийские власти выдавали неграждан Латвии, которые являются представителями коренного населения», — рассказал правозащитник «Российской газете».



Всего при помощи этой схемы Латвии удалось получить 33 миллиона евро. Миллионы были потрачены на зарубежные поездки чиновников, выплату премий, покупку мебели и оргтехники в кабинеты, а также автомобилей. На развитие инфраструктуры по приему мигрантов, как отметил правозащитник, не было выделено ничего. Позже, когда перед Латвией встала необходимость принять настоящих беженцев, оказалось, что денег на их обеспечение, по словам Граудиньша, просто нет. Правительство Латвии договорилось, что интеграцию беженцев будут координировать министерство благосостояния страны совместно с Государственным агентством занятости. В свою очередь за отбор и перемещение иммигрантов отвечает МВД Латвии. eadaily.com Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: беженцы, зарплаты, чиновники География: Латвия — статья прочитана 145 раз Комментарии