Экономика Литвы: цифры и факты

В прошлом году сумма, потраченная литовцами в Польше, выросла на 5% до 366 млн евро, сообщил портал 15min.lt, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро Польши.



Жители Литвы в прошлом году ездили в Польшу 5,7 млн раз. В последнем квартале года в среднем одно лицо из Литвы за одну поездку потратило около 120 евро.



В Польше все иностранные покупатели чаще всего приобретают строительные и ремонтные материалы, электронику, товары домашнего обихода, а также автомобильные запчасти. На пищевые продукты иностранцы выделяют 11,9% потраченных средств, на алкоголь – 2%.



* * *



По данным Департамента статистики Литвы, в мае согласованный среднегодовой индекс потребительских цен (ИПЦ) был на 0,1 пункта ниже, чем национальный показатель ИПЦ.



Согласованная годовая инфляция (в мае, по сравнению с маем 2018 года) составила 2,5% – на 0,2 пункта ниже, чем рассчитанная по национальному ИПЦ.



Согласованная месячная инфляция (в мае, по сравнению с апрелем) составила 0,3% – на 0,1 пункта больше, чем рассчитанная по ИПЦ.



* * *



Банк Литвы (БЛ, Центробанк) увеличил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) о 3,2%. В марте экономисты БЛ Литвы ожидали, что в этом году экономика Литвы вырастет на 2,7%. Прогноз реального роста ВВП на следующий год снижен на 0,1 проц. пункта до 2,5%.



По сообщению БЛ, хотя международный экономический климат вызывает озабоченность, развитие литовского хозяйства остается активным, значительно растет не только экспорт, но и внутренний спрос, прежде всего частное потребление.



"Еще некоторое время будет возникать разница между литовским и международным экономическим развитием, но, все же рост нашей экономики должен постепенно замедлится. Для роста важны инвестиции, однако их будет ограничивать неопределенность по поводу мирового экономического развития и сокращение роста потока средств помощи фондов Евросоюза", – отметил в пресс-релизе директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус.



Ожидается, что расходы частного потребления вырастут в этом году на 4%, а в следующем – на 3,6%, между тем потребительские расходы сектора власти должны увеличиться соответственно на 0,9% и на 0,6%. Формирование общего основного капитала (инвестиции) в этом году должно увеличиться на 5,6%, а в 2020 году – на 4,1%.



По мнению экономистов, экспорт товаров и услуг в этом году вырастет на 4%, а в следующем – на 3,5%, между тем, импорт должен увеличиться соответственно на 4,4% и на 4,3%.



Прогноз реального роста ВВП на следующий год снижен до 2,5% (в марте ожидалось, что ВВП в 2020 году вырастет на 2,6%. Прогноз согласованной среднегодовой инфляции не меняется: в этом году она должна составить 2,4%, а в следующем – 2,3%.



Экономисты ЦБ считают, что на фоне все еще активно растущей заработной платы, по-прежнему отмечается рост цен на услуги, что определяет почти половину инфляции. На общие колебания инфляции наиболее влияние оказывает и вновь начавшие дорожать пищевые продукты, а также горючее.



* * *



Цены на проданную промышленную продукцию в Литве в мае этого года, по сравнению с маем 2018 года, выросли на 2,7%, а по сравнению с апрелем этого года – на 0,9%.



За вычетом нефтепродуктов, цены на промпродукцию за год выросли на 1,7%, а за месяц – на 0,4%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год выросли на 2,5%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 2%, а за месяц – соответственно на 0,4% и на 0,3% соответственно.



Цены на проданную за рубежом промпродукцию за год выросли на 2,8% без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,4%, за месяц – выросли соответственно на 1,3% и на 0,6%.



* * *



В первом квартала этого года нефинансовые компании Литвы заработали 1 млрд евро предналоговой прибыли – на 4,1% больше, чем в январе-марте 2018 года и почти на 20% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.



Выручка компаний в этом году, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросла на 9,7% до 21,9 млрд евро, сообщил Департамент статистики. Но этот показатель на 9,5% меньше, чем в четвертом квартале 2018 года.



Больше всего доходов – 5,1 млрд. евро – получили компании оптовой торговли. Доходы компаний розничной торговли и компаний сухопутного транспорта составили соответственно 2,6 млрд и 1,6 млрд евро.



Самую крупную прибыль заработали компании торговли, а также поставок электроэнергии, газа и тепла, услуг кондиционирования воздуха – соответственно 112,3 млн и 110,5 млн евро. В обрабатывающей промышленности наиболее прибыльными были компании по производству химпродуктов – 93,4 млн евро.



Доля прибыльно работающих компаний в первом квартале составила 56,6% и были больше, чем в первом квартале 2018 года (55,4%) и все же меньше, чем в четвертом квартале (57,2%).



* * *



Цена на электричество в Литве на прошлой неделе повысилась на 10% до 46,67 евро за киловатт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В Латвии электроэнергия подорожала на 9% и сравнялась с ценой в Литве, в Эстонии она выросла на 27% до 45,89 евро, между тем в Финляндии - на 27% до 37,59 евро.



По мнению экспертов Elektrum Lietuva, ценовые изменения в Финляндии и Балтийских странах были определены незапланированным простоем соединения Estlink 2, который произошел 4-6 июня, а также непостоянностью мощности в перемычках ЛЭП между Белоруссией и Литвой, Калининградской областью и Литвой.



3-9 июня, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% и составило 495 мегаватт-часов. Объемы выработки электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличились на 16% до 264 гигаватт-часов. За неделю страны Балтии произвели 53% требовавшейся им электроэнергии.



* * *



На следующей неделе дочерняя фирма норвежской компании JH-produkter – Plus Windows начнет строительство предприятия по производству пластиковых окон в Шяуляйской свободной экономической зоне (СЭЗ), а производство намечается начать в апреле 2020 года, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Подсчитано, что инвестиции компании в здание и оборудование достигнуто почти 3 млн. евро. Как утверждает руководитель компании Андрей Шаденок, генеральным подрядчиком назначена Telsiu statyba.



Часть производственного оборудования будет перенесено из Норвегии. В ходе строительства будет уточнено, будут ли производиться на предприятии лишь пластиковые стеклопакеты, или и алюминиевые двери и окна.



В прошлом году выручка от продаж Plus Windows составила 3,9 млн евро, а чистая прибыль – 113,3 тыс. евро. Ожидается, что за счет нового предприятия, в первый год оборот компании вырастет на 15-20%.



* * *



Девелоперская компания эстонского капитала Merko bustas за 13 млн евро (без НДС) приобрела у управляющей предприятиями по производству бетона, строительству и торговли компании Concretus grupe (на рынке действует под маркой Inhus), территорию под жилищное строительство в вильнюсском микрорайоне Макучяй.



По словам гендиректора Merko statyba Саулюса Путримаса, приобретение этого проекта является важным для обеспечения долгосрочной стратегии развития жилья в Литве.



"Сейчас на улице Мануфактуру мы строим квартал из шести многоквартирных домов. По вниманию первых покупателей мы поняли, что люди ценят это место города, поэтому с учетом потребности на рынке мы решили приобрести проект, находящийся по-соседству. На этом месте мы планируем построить вместо действующих сейчас промышленных предприятий и зданий жилые дома", – сообщил в пресс-релизе С. Путримас.



В сообщении также говорится, что на территории в 4,7 гектара за семь лет планируется этапами построить около 1 тыс. квартир. Сумма инвестиций пока не разглашается.



* * *



Компания European Merchant, получившая лицензию специализированного банка и входящая в британскую группу Akce, начнет оказывать услуги в Литве осенью этого года.



Сначала в Литве он будет обслуживать юридические лица, а с 2020 года услугами European Merchant смогут воспользоваться и физические лица.



European Merchant получил лицензию спецбанка в декабре прошлого года.



Возможность учредить в Литве специализированный банк появилась в начале 2017 года, когда вступили в силу соответствующие поправки к закону. Банки такого типа должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к банкам, однако для них предусмотрено более низкое требование уставного капитала – 1 млн евро, а также ограничивается право на инвестиционные услуги.



* * *



Компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая является дочерним предприятием госэнергохолдинга Lietuvos energija, приобрела новый груз сжиженного природного газа(СПГ) у норвежской компании Equinor.



На к Клайпедской терминал СПГ газовоз прибудет в конце июля-в начале августа. Стоимость сделки и прочие коммерческие детали не разглашаются, говорится в сообщении LET.



"Сейчас на рынке царит летняя ситуация, по причине низких сезонных цен на СПГ она особо благоприятна для покупателей. Часть этого груза будет поставлена нашим клиентам в Латвии, также планируется часть груза газа хранить в латвийскому Инчукальском подземном хранилище", – отметил в пресс-релизе глава LET Дарюс Монтвила.



LET отмечает, что с начала 2019 года на рынке моментальных сделок СПГ цены на рынках в Азии и Европе упали почти на 50%. В начале года в Азии цены составляли около 25-27 евро за киловатт-час, а сейчас они упали до 13-14 евро за мегаватт-час на июльские поставки. В Европе они снизились с 23 евро до 11 евро за мегаватт-час.



* * *



В обнародованном Еврокомиссией (ЕК) во вторник Индексе цифровой экономике и общества (DESI) Литва занимает 14-е место среди 28-и стран-членов Евросоюза (ЕС).



С применением индекса осуществляется наблюдение за результатами стран-членов с учетом различных показателей: цифровой связи, цифровых навыков, интернет-деятельности, дигитализации предприятий и цифровых государственных услуг, сообщает ЕК.



Балл DESI для Литвы (52 из 100) немного ниже среднего показателя по ЕС (52,5). Если сравнивать с прежними рейтингами, то позиция Литвы по сравнению с 2018 годом осталась прежней.



В списке DESI в этом году первое место заняла Финляндия, среди лучших – Швеция, Нидерланды, Дания. Эстония занимает 8-е место, а Латвия – 17-е.