Влияние Р. Карбаускиса и на премьера, и на позицию спикера сейма ясно – В. Пранцкетис 🔊 Воспроизвести



Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис уже сейчас оказывает влияние на премьера, позицию председателя сейма и стремится к еще большей концентрации власти в одних руках, говорит делегированный "аграриями" председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.



В показанном в воскресенье интервью Литовскому национальному радио и ТВ (LRT) В. Пранцкетис повторил, что не намерен добровольно уходить в отставку с должности главы сейма, и сказал, что для того и предусмотрены процедуры по освобождению этого должностного лица от должности – чтобы не приходилось удовлетворять желания отдельных политиков.



"Это специальный ремень безопасности для таких действий, чтобы государственные должностные лица не зависели от желаний одного человека... Еще дай бог, хотя бы о влиянии на президента не слышно, но влияние на премьера очевидно, на позицию председателя сейма – очевидно. Один человек хочет все решать, так не должно и не может быть в государстве", – сказал В. Пранцкетис. Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис уже сейчас оказывает влияние на премьера, позицию председателя сейма и стремится к еще большей концентрации власти в одних руках, говорит делегированный "аграриями" председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.В показанном в воскресенье интервью Литовскому национальному радио и ТВ (LRT) В. Пранцкетис повторил, что не намерен добровольно уходить в отставку с должности главы сейма, и сказал, что для того и предусмотрены процедуры по освобождению этого должностного лица от должности – чтобы не приходилось удовлетворять желания отдельных политиков."Это специальный ремень безопасности для таких действий, чтобы государственные должностные лица не зависели от желаний одного человека... Еще дай бог, хотя бы о влиянии на президента не слышно, но влияние на премьера очевидно, на позицию председателя сейма – очевидно. Один человек хочет все решать, так не должно и не может быть в государстве", – сказал В. Пранцкетис. На вопрос, значит ли это, что Р. Карбаускис "дирижирует" и премьером Саулюсом Сквярнялисом, В. Пранцкетис ответил: "Да, вы все правильно поняли. (...) Спросите когда-либо премьера, когда он вернется из отпуска (...)".



Он также сказал, что лидер "аграриев" "вынудил Гядиминаса Киркиласа (главу "социал-трудовиков" – BNS) ввязаться в эту ситуацию, и это очень вредит репутации партии".



По словам В. Пранцкетиса, предложение отдать должность спикера партнерам по коалиции - "социал-трудовикам" было идеей не последних, а именно Р. Карбаускиса.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство и подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединится и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



В документе намечено, что премьером остается С. Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, премьер, коалиция, Спикер, Карбаускис, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии