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Латвия открыла границы для гастарбайтеров



Теперь иностранцам теперь можно будет получить рабочие визы на год, вместо нынешних 90 дней. Таковы поправки к закону об эмиграции, которые вчера принял Сейм в окончательном чтении, пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lv

И еще одно новшество: за трудоустройство гастарбайтеров-нелегалов предпринимателям в Латвии будут грозить серьезные штрафы — до 2 000 евро, если трудоустроено более 5 человек.

В принципе, это ожидаемая реакция законодателей на общую ситуацию с нелегалами, которую долгое время было принято не замечать.

Сейчас в Латвии трудятся порядка 15-20 тысяч работников-нелегалов, констатируют эксперты. Их число растет, они получают «зарплаты в конвертах» и вносят значительный вклад в тот скачок теневой экономики, который наблюдается в Латвии в последние 2 года.
Основная часть из нелегалов занята в строительстве — около 60 процентов. Остальные — в кафе и ресторанах, перевозках грузов, логистике. Некоторые из них работают по полулегальным схемам — под видом «студентов» и «командировочных».

При этом бросается в глаза очевидная диспропорция: за прошлый год, при наличии уже десятков тысяч нелегалов, было наказано штрафами всего 302 неофициально занятых работника, — указывает деловой журнал «Телеграф».

«Мы прикрываем глаза на нелегалов»

То, что количество нелегальных гастарбайтеров в Латвии за последние 2 года заметно выросло — это очевидно для всех. Однако долгое время было принято делать вид, что такой проблемы попросту нет.

Приведем мнение, которое высказала в этой связи экс-министр финансов Дана Рейзниеце-Озола на ежегодной конференции «Теневая экономика в Латвии», которая проходила в Риге 15 мая.

Одна из причин роста теневого сектора — это рост нелегальной занятости в Латвии:

— В значительной мере это связано с тем, что мы прикрываем глаза на то, что кухни ресторанов полны неучтенных работников. При этом штрафы за такие нарушения вполне терпимые, — заявила экс-министр.

Сезонным рабочим теперь дадут визу на год

С учетом общей ситуации, Сейм принял вчера поправки к закону об эмиграции, по которым разрешается выдавать иностранцам визы на год вместо нынешних 90 дней.

Сейчас 3-й пункт 11-й статьи закона предусматривает, что иностранец, трудоустраиваемый на сезонные работы, получает долгосрочную визу на время до 6 месяцев в период 12 месяцев.

Если же работник перезаключает договор с этим или другим работодателем, визу можно продлить, не выезжая из Латвии.

Эту статью решено дополнить 4-м пунктом, который предусматривает, что иностранец, не попадающий под условия предыдущего пункта, если он въезжает с целью трудоустройства, может получить визу на срок до года.

Если же он хочет продолжать оставаться в Латвии, то он имеет право, не выезжая из страны, запросить вид на жительство.

И о наказаниях для бизнесменов за нелегалов

Закон об эмиграции к 3-му чтению поправок был дополнен статьей 9-й-прим — «Административные нарушения при иммиграции и компетенция в процессах административных нарушений», в которой перечислены такие наказания:

* За нерегистрацию вида на жительство применяется предупреждение или штраф в размере до тридцати единиц штрафа — 150 евро (подробнее см. ниже — в главе «Что такое единица штрафа»);

* за пребывание в Латвийской республике без действительного проездного документа, визы, вида на жительство, регистрационного удостоверения гражданина Союза, свидетельства о постоянном пребывании, полиса страхования здоровья или других условий пребывания в Латвийской Республике применяется предупреждение или штраф в размере до семидесяти единиц штрафа — 350 евро.

* обеспечение лица возможностью незаконного пребывания в Латвийской Республике влечет наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от восьми до сорока двух единиц денежного штрафа — то есть от 40 до 210 евро;

* обеспечение занятости одного или нескольких лиц (до пяти лиц), если соответствующее лицо имеет право на пребывание в Латвийской Республике, но ему не предоставлено право на занятость, применяется денежный штраф к физическим лицам или члену правления от двадцати восьми до восьмидесяти шести единиц денежного штрафа (от 140 до 430 евро) с лишением права члена правления занимать определенные должности в коммерческих обществах или без такового;

* за занятость более пяти лиц, если они имеют право на пребывание в Латвийской Республике, но им не предоставлено право на занятость, штрафы такие: физическим лицам или членам правления в размере от восьмидесяти шести до ста шестидесяти штрафных единиц (430 — 800 евро) с лишением права члена правления занимать определенные должности в коммерческих обществах или без такового.

Что такое «единица штрафа»

1 января 2020 года в Латвии должен вступить в силу новый Процессуальный закон административных нарушений.

В этом законе штрафы будут исчисляться «штрафными денежными единицами», каждая из которых составляет 5 евро.

Минимальное наказание и для физических, и для юридических лиц — 2 единицы, максимальное — 400 единиц для физлиц и 4000 для юридических. Впрочем, последнее может со временем меняться.
press.lv
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: работа, евросоюз, гастарбайтеры
География: Латвия
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добавлена сегодня, 10 июня, 20:00

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