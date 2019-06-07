Выгодный СПГ: Литва не сможет запретить компаниям закупать газ из России 🔊 Воспроизвести © Photo: Администрация Ленинградской области



Российское топливо, которое производят в Высоцке, намного дешевле американского газа, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, сообщает



По его мнению, если дело касается экономической выгоды, то политика отходит на второй план.



"Литовские компании ищут выгодный СПГ, а газ, который производят в Высоцке, значительно дешевле того же американского. И что теперь будут делать литовские власти, совершенно непонятно. Конечно, Высоцк при отгрузке на танкер может продавать газ трейдеру, и молекулы газа будут российского происхождения, но юридически это будет покупка не у российской компании... Но я думаю, что Литва все равно не сможет запретить своим компаниям закупать российский СПГ. Да, будет обидно, они [власти Литвы] будут скандалить и заламывать руки, но запретить они все-таки ничего не смогут", — сказал Юшков. Российское топливо, которое производят в Высоцке, намного дешевле американского газа, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, сообщает Sputnik Литва . Власти Литвы не смогут запретить местным компаниям закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), заявил порталу Rubaltic.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.По его мнению, если дело касается экономической выгоды, то политика отходит на второй план."Литовские компании ищут выгодный СПГ, а газ, который производят в Высоцке, значительно дешевле того же американского. И что теперь будут делать литовские власти, совершенно непонятно. Конечно, Высоцк при отгрузке на танкер может продавать газ трейдеру, и молекулы газа будут российского происхождения, но юридически это будет покупка не у российской компании... Но я думаю, что Литва все равно не сможет запретить своим компаниям закупать российский СПГ. Да, будет обидно, они [власти Литвы] будут скандалить и заламывать руки, но запретить они все-таки ничего не смогут", — сказал Юшков. Как отметил аналитик, в частности, российский СПГ закупает йонавский завод Achema, который находится на грани банкротства и которому просто необходимо топливо по выгодной цене.



Ранее стало известно, что литовские компании приобретают СПГ у России. По неофициальным данным, в апреле-мае из российского порта Высоцк Achema уже доставила четыре груза с российским газом от "Новатэка". При этом в июне завод получил еще один новый груз СПГ от российской компании.



В конце апреля литовские консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили ограничить закупки СПГ из России.



Клайпедский терминал СПГ



Собственный терминал СПГ Литва построила в Клайпеде в 2014 году. Как утверждали местные власти, он позволит избавиться от монополии российского "Газпрома".



Содержание Клайпедского терминала обходится Вильнюсу недешево. Балтийская республика арендует судно-газохранилище у Норвегии, и компания Klaipėdos nafta ежегодно платит за него 60 миллионов евро. Однако летом прошлого года литовские власти приняли решение о выкупе судна после истечения срока аренды в 2024 году, что, по предварительным данным, будет стоить от 121 до 160 миллионов евро.



Несмотря на заявления балтийских политиков об "энергетической независимости", Литва продолжает закупать газ у России. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, Балтия, ТСПГ География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии