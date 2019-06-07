|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Глава ЕЦБ упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег
В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой.
"Чрезвычайно важно координировать борьбу с отмыванием денег на международном уровне в разных странах. Возникают серьезные проблемы с коммуникаций, общением внутри стран между различными ведомствами – органами надзора, судами. (...) Есть намерения предоставить определенные полномочия "мягкой силы" Европейскому банковскому ведомству (англ. European Banking Authority), но я считаю, что следует идти дальше", – заявил М. Драги на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.
"В идеальном случае следовало бы учредить европейское ведомство по борьбе с отмыванием денег, у которого бы были полномочия и юрисдикция, позволяющие преодолеть те препятствия, которые сейчас мешают коммуникации и эффективной политике борьбы с отмыванием денег", – добавил глава ЕЦБ.
5-6 июня в Вильнюсе состоялось из четырех годовых заседаний совета ЕЦБ, на котором обсуждаются новейшие макроэкономические данные и обновляются прогнозы. Такие заседания проводятся в марте, июне, сентябре и декабре. Правящий совет ЕЦБ собирается на заседание каждые шесть недель, в целом 8 раз в год. Такое заседание впервые состоялось в столице Литвы.
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|