Глава ЕЦБ упомянул о новом ведомстве в борьбе с отмыванием денег 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой.



"Чрезвычайно важно координировать борьбу с отмыванием денег на международном уровне в разных странах. Возникают серьезные проблемы с коммуникаций, общением внутри стран между различными ведомствами – органами надзора, судами. (...) Есть намерения предоставить определенные полномочия "мягкой силы" Европейскому банковскому ведомству (англ. European Banking Authority), но я считаю, что следует идти дальше", – заявил М. Драги на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.



"В идеальном случае следовало бы учредить европейское ведомство по борьбе с отмыванием денег, у которого бы были полномочия и юрисдикция, позволяющие преодолеть те препятствия, которые сейчас мешают коммуникации и эффективной политике борьбы с отмыванием денег", – добавил глава ЕЦБ.



5-6 июня в Вильнюсе состоялось из четырех годовых заседаний совета ЕЦБ, на котором обсуждаются новейшие макроэкономические данные и обновляются прогнозы. Такие заседания проводятся в марте, июне, сентябре и декабре. Правящий совет ЕЦБ собирается на заседание каждые шесть недель, в целом 8 раз в год. Такое заседание впервые состоялось в столице Литвы. В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой."Чрезвычайно важно координировать борьбу с отмыванием денег на международном уровне в разных странах. Возникают серьезные проблемы с коммуникаций, общением внутри стран между различными ведомствами – органами надзора, судами. (...) Есть намерения предоставить определенные полномочия "мягкой силы" Европейскому банковскому ведомству (англ. European Banking Authority), но я считаю, что следует идти дальше", – заявил М. Драги на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг."В идеальном случае следовало бы учредить европейское ведомство по борьбе с отмыванием денег, у которого бы были полномочия и юрисдикция, позволяющие преодолеть те препятствия, которые сейчас мешают коммуникации и эффективной политике борьбы с отмыванием денег", – добавил глава ЕЦБ.5-6 июня в Вильнюсе состоялось из четырех годовых заседаний совета ЕЦБ, на котором обсуждаются новейшие макроэкономические данные и обновляются прогнозы. Такие заседания проводятся в марте, июне, сентябре и декабре. Правящий совет ЕЦБ собирается на заседание каждые шесть недель, в целом 8 раз в год. Такое заседание впервые состоялось в столице Литвы. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: деньги, отмывание, банки, ЕЦБ География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии