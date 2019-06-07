Социал-демократы обсудили с Г. Науседой возможность досрочных выборов 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа, избранный президент Литвы



Социал-демократы, находящиеся в оппозиции в сейме Литвы, в четверг обсудили с избранным президентом страны Гитанасом Науседой возможности проведения досрочных выборов.



После встречи с будущим главой государства лидер партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что досрочные парламентские выборы были бы возможными, если бы этого захотел Г. Науседа, а правительство не смогло бы нормально функционировать.



"Если мы будем видеть дрейфующее правительство, и будем видеть инициативу президента по досрочным выборам, мы сядем за этот стол и сможем обсудить со всеми другими партиями", – сказал журналистам Г. Палуцкас.



По его словам, чтобы организовать досрочные выборы нужно согласие и правящих, и оппозиции.



Староста фракции социал-демократов в сейме Юлюс Сабатаускас сказал, что нынешние правящие "не собираются ничего особенного делать, лишь дрейфовать".



"Такая ситуация не удовлетворяет ни нас, ни, насколько мы поняли, избранного президента", – сказал политик.



Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединиться и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



Правящие надеются, что коалиционный договор будет подписан на следующей неделе. Социал-демократы, находящиеся в оппозиции в сейме Литвы, в четверг обсудили с избранным президентом страны Гитанасом Науседой возможности проведения досрочных выборов.После встречи с будущим главой государства лидер партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что досрочные парламентские выборы были бы возможными, если бы этого захотел Г. Науседа, а правительство не смогло бы нормально функционировать."Если мы будем видеть дрейфующее правительство, и будем видеть инициативу президента по досрочным выборам, мы сядем за этот стол и сможем обсудить со всеми другими партиями", – сказал журналистам Г. Палуцкас.По его словам, чтобы организовать досрочные выборы нужно согласие и правящих, и оппозиции.Староста фракции социал-демократов в сейме Юлюс Сабатаускас сказал, что нынешние правящие "не собираются ничего особенного делать, лишь дрейфовать"."Такая ситуация не удовлетворяет ни нас, ни, насколько мы поняли, избранного президента", – сказал политик.Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединиться и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.Правящие надеются, что коалиционный договор будет подписан на следующей неделе. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: Литва, президент, выборы, коалиция, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии