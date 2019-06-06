Загрузка... UEFA оштрафовал девушку, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов 🔊 Воспроизвести Фото: Toby Melville / Reuters



Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает



Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.). Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает КОММЕРСАНТ со ссылкой на испанскую газету Marcа.Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.). Загрузка... kommersant.ru Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, штраф, УЕФА, матч, нарушительница — статья прочитана 126 раз Комментарии