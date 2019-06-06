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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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UEFA оштрафовал девушку, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает КОММЕРСАНТ со ссылкой на испанскую газету Marcа.
Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.).
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kommersant.ru
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: футбол, штраф, УЕФА, матч, нарушительница
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