Экономика Литвы: цифры и факты



Йонавский производитель удобрений Achema заказал дополнительный мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) - будет доставлен примерно 1 тераватт-час СПГ или один большой газовоз.



С мая и до конца сентября компании Achema предоставлено в общей сложности около 3,9 тераватт-часа мощностей ТСПГ, сообщил через Вильнюсскую биржу Nasdaq оператор терминала Klaipedos nafta.



В обнародованном им графике зарезервированных мощностей значится, что Achema в этом газовом году (с октября прошлого года по сентябрь нынешнего года) - в общей сложности заказала почти 7,2 тераватт-часа мощностей.



Дочернее предприятие государственной группы Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET) в этом газовом году заказало около 4,318 тераватт-часа мощносте ТСПГ. В июне Klaipedos nafta сообщила, что 0,964 тераватт-часа регазификационных мощностей зарезервировало еще одно предприятие - предприятие Imlitex группы по торговле сырьем в Литве Imlitex Holdings.



Годовой рост торговли в Литве был одним из самых значительных в странах Европейского Союза, сообщил Евростат.



За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, розничная торговля в Литве выросла на 10,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.



Активнее торговля росла только в Словении (увеличилась на 12,7%). В Латвии она выросла за год на 7%, а в Эстонии – на 8,2%.



В целом в ЕС объемы розничной торговли за год увеличились на 2,9%.



В июне Klaipedos nafta сообщила, что 0,964 тераватт-часа регазификационных мощностей зарезервировало еще одно предприятие - предприятие Imlitex группы по торговле сырьем в Литве Imlitex Holdings.



Руководитель Вильнюсской строительной компании Naresta утверждает, что кроме острой, снижающей прибыль конкуренции, отмечается и другая тенденция – сложно найти не только местных работников, но и подходящую рабочую сил из Белоруссии или Украины, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Предоставляя финансовую отчетность, компания отметила, что трудоустроила 33 работника из Украины. Это составляет около 11% всех имеющихся сейчас 290 сотрудников.



"Мы видим, что придется приложить больше усилий, особенно в следующем году, чтобы ее сохранить. Хочется сохранить наиболее квалифицированных украинцев. Их возможности, ехать в Германию, или остаться на домашнем рынке, ощущаем и мы (...) В Литве же привлечь местных молодых людей очень сложно", – утверждает гендиректор Naresta Арунас Шлянис.



По его словам, в последние несколько лет Naresta в своем портфеле значительно сократила количество проектов строительства многоквартирных домов: "все время опасаемся этого потенциального кризиса (...) Кроме того, строительство монотонное, в нем мало вызовов. Присматриваемся к более сложным объектам".



Как следует из финансового отчета после аудита, предоставленного Реестровому центру, в прошлом году выручка Naresta от продаж составила 31,4 млн евро, или на 7,6% больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль в сопоставимый период сократилась в 1,8 раза почти до 0,5 млн евро. По утверждению издания, в этом году строительная компания в этом году планирует рост оборота в 15-20%.



За год в – в мае этого года, по сравнению с маем 2018 года – в воздушном пространстве Литвы было обслужено 24,6 тыс. рейсов, что на 0,1% больше, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.



Гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис сказал, что в Литве основную часть составляют регулярные маршруты.



"Второе место занимают нерегулярные, или чартерные рейсы, в последний месяц их количество значительно выросло и преодолело рубеж в 10%", – отметил в пресс-релизе М. Густис.



Количество транзитных рейсов, которые составили четверть всех обслуженных рейсов, выросло на 0,3% и составило 18,5 тыс., регулярных (84%) – на 0,2% до 20,6 тыс., нерегулярных (11,5%) – на 7,3% до 2,8 тыс.



В Вильнюсском аэропорту (обслужено 70,6% всех рейсов) количество рейсов за год выросло на 0,5% до 4,5 тыс., в Каунасе – на 11,1% до 891, в Паланге – оно сократилось на 18,4%, а в Шяуляй также снизилось на 11,8% до 586.



Инвестиционный фонд, находящийся в управлении швейцарского Quaero Capital, за не разглашаемую сумму приобрел 100% акций оператора парка ветряных установок в Шилутском районе Veju spektras.



Это первая инвестиция фонда в Балтийских странах, сообщила компания.



"Этим проектом удалось заинтересовать инвестора, который хорошо разбирается в развитии возобновляемой электроэнергетики и в финансах, который пришел надолго", – отметил в пресс-релизе глава и акционер Veju spektras Альвидас Науйекас.



Руководящий партнер Quaero Capital и глава фонда Quaero European Infrastructure Fund Себастьян Бурже отметил, что сделка поощряет поиск новых возможностей в Балтийских странах.



"Сделка отмечает новый этап нашего географического развития, и поощряет присмотреться к новым возможностям в энергетике, возобновляющейся энергетике, социальной инфраструктуре, телекоммуникациях, коммунальных услугах и в транспортном секторе Балтийских стран", – отметил он в пресс-релизе.



В прошлом году доходы от продаж Veju spektras сократились на 14,5% до 3,212 млн евро, компания понесла 104,1 тыс. евро убытков, между тем в 2017 году получила 292,3 тыс. евро чистой прибыли. Прибыль до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 2,408 млн евро, говорится в отчете о деятельности Veju spektras за 2018 год, представленном Реестровому центру.



Задолженности компании литовскому филиалу OP Corporate Bank и компании OP Finance в конце прошлого года составляли 15,902 млн евро.



В конце 2018 года зарегистрированной в Нидерландах Stichting Administratiekantoor Revive Energy Invest принадлежало 46,22% акций Veju spektras, германской Enercon – 33,01%, Альвидасу Науекасу – 20,77% акций.



Установленная мощность запущенного в 2012 голу Шилутского парка ветряных установок составляет 21,5 мегаватт, в нем установлено 10 турбин германской компании Enercon. За последний год парк произвел 39,962 млн киловатт-часов электроэнергии.