Массовые протесты против власти в Праге - десятки тысяч требуют отставки премьера 🔊 Воспроизвести EPA Image caption Протесты против премьера Бабиша начались в апреле



Больше ста тысяч протестующих собрались на Вацлавской площади в центре Праги во вторник, чтобы призвать к отставке премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в незаконном использовании дотаций от Евросоюза, сообщает



По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.



Если эту информацию подтвердят официально, акция станет самым массовым протестом в Чехии с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела. Больше ста тысяч протестующих собрались на Вацлавской площади в центре Праги во вторник, чтобы призвать к отставке премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в незаконном использовании дотаций от Евросоюза, сообщает ВВС По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.Если эту информацию подтвердят официально, акция станет самым массовым протестом в Чехии с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела.



Кто вышел на улицы?



Группа "Миллион моментов за демократию" организовывала массовые протесты с конца апреля. В последний раз, около десяти дней назад, на акцию на Вацлавской площади вышло примерно 50 тыс. человек.



Organisers of today’s @milionchvilek demo against @AndrejBabis said it would be the biggest since 89. They seem to have succeeded. Wenceslas Square completely full down to Mustek, which I can’t remember seeing in 26 yrs living here. pic.twitter.com/MVH5divWHF — Rob Cameron (@BBCRobC) 4 June 2019







По словам организаторов, во вторник к протестам присоединилось в два раза больше людей. Если это правда, то это крупнейший протест в Праге за последние 30 лет.



В руках у протестующих были портреты Бабиша с надписью "уходи". Выступавшие со сцены обвиняли премьера в преступлениях.



EPA Image caption Акция стала одной из самых массовых с "бархатной революции" 1989 года



Что случилось?



Бывший коммунист Андрей Бабиш - второй по размеру состояния гражданин Чехии.



Он пришел ко власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе из евроскептицизма и антикоррупционных обещаний.



Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.



EPA Image caption Бабиш утверждает, что обвинения в его адрес - это попытка опорочить его перед избирателями



В апреле нынешнего года чешская полиция потребовала предъявления Бабишу обвинений в мошенничестве с субсидиями ЕС. Эти обвинения Бабиш в прошлом отвергал. На фоне скандала министр юстиции Чехии подал в отставку, новым министром стала Мария Бенешова, чьей отставки тоже требовали протестующие.







В прошлую пятницу в прессу просочилась черновая версия доклада Еврокомиссии о Бабише, авторы которого пришли к выводу, что премьер должен вернуть ЕС несколько десятков миллионов евро, выданных в субсидиях.



Бабиш передал свой холдинг Agrofert в управление сыновьям за два месяца до того, как пришел к власти в 2017 году, однако в Еврокомиссии пришли к выводу, что он по-прежнему получает прибыль от группы.



От Бабиша могут потребовать вернуть около 17,5 млн евро. Сам он называет обвинения в свой адрес "грязной ложью". Премьер-министр Бабиш отвергает обвинения в превышении полномочий, несмотря на появление черновой версии доклада ЕС, авторы которого требует возврата выделенных Чехии субсидий.Группа "Миллион моментов за демократию" организовывала массовые протесты с конца апреля. В последний раз, около десяти дней назад, на акцию на Вацлавской площади вышло примерно 50 тыс. человек.По словам организаторов, во вторник к протестам присоединилось в два раза больше людей. Если это правда, то это крупнейший протест в Праге за последние 30 лет.В руках у протестующих были портреты Бабиша с надписью "уходи". Выступавшие со сцены обвиняли премьера в преступлениях.Бывший коммунист Андрей Бабиш - второй по размеру состояния гражданин Чехии.Он пришел ко власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе из евроскептицизма и антикоррупционных обещаний.Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.В апреле нынешнего года чешская полиция потребовала предъявления Бабишу обвинений в мошенничестве с субсидиями ЕС. Эти обвинения Бабиш в прошлом отвергал. На фоне скандала министр юстиции Чехии подал в отставку, новым министром стала Мария Бенешова, чьей отставки тоже требовали протестующие.В прошлую пятницу в прессу просочилась черновая версия доклада Еврокомиссии о Бабише, авторы которого пришли к выводу, что премьер должен вернуть ЕС несколько десятков миллионов евро, выданных в субсидиях.Бабиш передал свой холдинг Agrofert в управление сыновьям за два месяца до того, как пришел к власти в 2017 году, однако в Еврокомиссии пришли к выводу, что он по-прежнему получает прибыль от группы.От Бабиша могут потребовать вернуть около 17,5 млн евро. Сам он называет обвинения в свой адрес "грязной ложью". bbc.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, премьер, волнения, Чехия, митинги — статья прочитана 116 раз Комментарии