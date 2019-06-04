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Поддержка президента важна, но нужна и твердая коалиция – премьер



Поддержка избранного президента Гитанаса Науседы важна, но для того, чтобы возглавлять правительство нужна и прочная коалиция в сейме, так сказал о своих возможностях далее руководить Кабинетом министров премьер Саулюс Сквярнялис.

"Это (поддержка Г. Науседы – BNS) важно, но если говорить о делах, то нужно еще несколько существенных вещей, во-первых – обладать стабильной твердой коалицией в сейме, затем будут исходящие из этого вещи, поскольку, если нет большинства, то нет и смысла говорить о правительстве", – сказал С. Сквярнялис журналистам во вторник.

Избранный президент Г. Науседа во вторник сказал, что, по его мнению, Саулюс Сквярнялис должен остаться на своей должности после инаугурации, но не исключает и других вариантов.
"Я считаю, что (С. Сквярнялис) должен взять ответственность за оставшиеся полтора года", – сказал журналистам Г. Науседа.

Г. Науседа утверждает, что его приоритетом будет стабильность правительства.

"Я очень надеюсь, что он и сам приложит усилия для того, чтобы остаться на посту главы правительства. Однако, если сложится иная ситуация, я буду склонен считать, что слишком мало желания работать, или много каких-то иных целей, которые могут определить то, что правительство будет временным или нестабильным, несомненно, я не смогу одобрить такое правительство или премьера", – сказал избранный президент.

"Незаменимых людей не бывает, и в Литве точно можно найти и других кандидатов на позицию премьера, однако первый вариант, первый выбор будет заключаться в том, что бы это правительство продолжило работу, которую начало, и чтобы оно реализовало данные обещания", – сказал Г. Науседа.

Избранный президент также сказал, что будет активно участвовать в выборе министров и требовать от кандидатов должной квалификации.

В данный момент правящие "аграрии" ведут переговоры с социал-трудовиками и партией "Порядок и справедливость", а также с представителями фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

С. Сквярнялис ранее сказал, что покинет премьерский пост, если не пройдет во второй тур президентских выборов, но в последнее время стал говорить о том, что может остаться во главе Кабмина.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, интервью, Сквернялис, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 17:20

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