Памяти героев Монте-Кассино

Май, прекрасный весенний месяц, воспетый в поэзии, – это ещё и месяц памяти, когда мир вспоминает события Второй мировой войны. Кажется, что за годы, отделяющие нас от победного дня, мы изучили её историю вдоль и поперёк. Но отголоски той масштабной трагедии, ставшей глобальной катастрофой ХХ века, напоминают о себе и сегодня, становятся предметом изучения.
По инициативе клайпедской белорусской общины «Крынiца» в память о 75-летней годовщине взятия итальянского монастыря Монте-Кассино в Центре национальных культур Клайпеды собрались представители белорусской, польской, русской и других общин, чтобы вспомнить одну из самых кровопролитных битв Второй мировой войны, которую также назвали «итальянским Сталинградом».
Монте-Кассино – монастырь на вершине одноименной горы недалеко от Неаполя, где были созданы неприступные укрепления, защищавшие подступы к Риму. 123 дня продолжавшееся сражение, которое унесло жизни около 120 000 человек. Предметом нашего разговора стало участие белорусов и представителей других наций в этой битве в рядах Армии генерала Владислава Андерса. Долгое время эти события несправедливо оставались в тени - раньше об этих героях не принято было говорить. Но в последние десятилетия появилось много вестей о белорусах, которые героически сражались, приближая общую победу, в армии союзников.
На этом вечере памяти мы постарались озвучить причины того, как белорусы попали на западный фронт военных действий в армию Андерса, почему о их судьбе столько десятилетий мы почти ничего не знали.
Белорусы, поляки, евреи (по ходу вечера мы выяснили, что и литовцы) воевали здесь бок о бок с индийцами и новозеландцами под британским началом, а тысячи павших героев остались лежать у подножия вершины горы Монте-Кассино, получившей у солдат название «Привидение». Именно этой высотой предстояло овладеть в том числе и белорусам из 5-й Кресовой пехотной дивизии «Зубры» II Польского корпуса.
Четвертый, и как потом выяснилось, последний штурм начался 12 мая 1944 года. Воля к победе и героизм солдат были намного сильнее, чем любые преграды. И даже – неприступные горы. Битва была такой жестокой и кровопролитной, что после её окончания всё поле было красное от крови.
Существует легенда, будто за ночь от пролитой крови расцвели алые маки. Так появилась и патриотическая песня, очень почитаемая в Польше, «Красные маки на Монте-Кассино» ("Czerwone maki na Monte-Cassino"), которая посвящена этой битве.
Представители польской общины помогли нам понять смысл каждого слова этой песни и рассказали об истории её создания. Со взятием Монте-Кассино дорога на Рим была открыта, и 4 июня 1944 г. столица Италии была освобождена.
В битве за Монте-Кассино было убито 924 солдата корпуса Андерса, в их числе 180 белорусов. Все они были захоронены на отдельном Польском военном кладбище возле монастыря, где настоящее время оборудован мемориал. Во всей же итальянской кампании погибли 863 выходца из Беларуси.
С большим интересом в этом мероприятии принял участие Эгидиус Казлаускис, председатель «Клуба любителей военной истории» из Клайпеды. Он также интересуется этой темой и собирает материалы об участием в сражении под Монте-Кассино своих земляков – литовцев. На основании различных архивных данных он узнал, что таких было около ста человек. Из своих личных запасов он любезно предоставил для обозрения присутствующим манекен, одетый в форму, в котором воевали наши земляки в это время – форма английского образца со знаками различия 5-й Кресовой пехотной дивизии.
Также ему даже удалось купить в Лондоне на аукционе аутентичную каску английского образца, но с эмблемой польской армии. Мы очень признательны ему за интересные дополнения и о личности самого генерала Андерса. Надеемся, что сотрудничество на почве изучения нашей общей военной истории, будет продолжено.
Наталья ДОМНЕНКО,
заместитель председателя белорусской общины «Крыница»
Фото – Владимир Беглик
На этом вечере памяти мы постарались озвучить причины того, как белорусы попали на западный фронт военных действий в армию Андерса, почему о их судьбе столько десятилетий мы почти ничего не знали.
Белорусы, поляки, евреи (по ходу вечера мы выяснили, что и литовцы) воевали здесь бок о бок с индийцами и новозеландцами под британским началом, а тысячи павших героев остались лежать у подножия вершины горы Монте-Кассино, получившей у солдат название «Привидение». Именно этой высотой предстояло овладеть в том числе и белорусам из 5-й Кресовой пехотной дивизии «Зубры» II Польского корпуса.
Четвертый, и как потом выяснилось, последний штурм начался 12 мая 1944 года. Воля к победе и героизм солдат были намного сильнее, чем любые преграды. И даже – неприступные горы. Битва была такой жестокой и кровопролитной, что после её окончания всё поле было красное от крови.
Существует легенда, будто за ночь от пролитой крови расцвели алые маки. Так появилась и патриотическая песня, очень почитаемая в Польше, «Красные маки на Монте-Кассино» ("Czerwone maki na Monte-Cassino"), которая посвящена этой битве.
Представители польской общины помогли нам понять смысл каждого слова этой песни и рассказали об истории её создания. Со взятием Монте-Кассино дорога на Рим была открыта, и 4 июня 1944 г. столица Италии была освобождена.
В битве за Монте-Кассино было убито 924 солдата корпуса Андерса, в их числе 180 белорусов. Все они были захоронены на отдельном Польском военном кладбище возле монастыря, где настоящее время оборудован мемориал. Во всей же итальянской кампании погибли 863 выходца из Беларуси.
С большим интересом в этом мероприятии принял участие Эгидиус Казлаускис, председатель «Клуба любителей военной истории» из Клайпеды. Он также интересуется этой темой и собирает материалы об участием в сражении под Монте-Кассино своих земляков – литовцев. На основании различных архивных данных он узнал, что таких было около ста человек. Из своих личных запасов он любезно предоставил для обозрения присутствующим манекен, одетый в форму, в котором воевали наши земляки в это время – форма английского образца со знаками различия 5-й Кресовой пехотной дивизии.
Также ему даже удалось купить в Лондоне на аукционе аутентичную каску английского образца, но с эмблемой польской армии. Мы очень признательны ему за интересные дополнения и о личности самого генерала Андерса. Надеемся, что сотрудничество на почве изучения нашей общей военной истории, будет продолжено.
Наталья ДОМНЕНКО,
заместитель председателя белорусской общины «Крыница»
Фото – Владимир Беглик
специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Клайпеда, белорусская община «Крынiца», Монте-Кассино, Армия генерала Владислава Андерса, Армия Андерса