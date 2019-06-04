Памяти героев Монте-Кассино 🔊 Воспроизвести







Май, прекрасный весенний месяц, воспетый в поэзии, – это ещё и месяц памяти, когда мир вспоминает события Второй мировой войны. Кажется, что за годы, отделяющие нас от победного дня, мы изучили её историю вдоль и поперёк. Но отголоски той масштабной трагедии, ставшей глобальной катастрофой ХХ века, напоминают о себе и сегодня, становятся предметом изучения.



По инициативе клайпедской белорусской общины «Крынiца» в память о 75-летней годовщине взятия итальянского монастыря Монте-Кассино в Центре национальных культур Клайпеды собрались представители белорусской, польской, русской и других общин, чтобы вспомнить одну из самых кровопролитных битв Второй мировой войны, которую также назвали «итальянским Сталинградом». По инициативе клайпедской белорусской общины «Крынiца» в память о 75-летней годовщине взятия итальянского монастыря Монте-Кассино в Центре национальных культур Клайпеды собрались представители белорусской, польской, русской и других общин, чтобы вспомнить одну из самых кровопролитных битв Второй мировой войны, которую также назвали «итальянским Сталинградом».



На этом вечере памяти мы постарались озвучить причины того, как белорусы попали на западный фронт военных действий в армию Андерса, почему о их судьбе столько десятилетий мы почти ничего не знали.











Белорусы, поляки, евреи (по ходу вечера мы выяснили, что и литовцы) воевали здесь бок о бок с индийцами и новозеландцами под британским началом, а тысячи павших героев остались лежать у подножия вершины горы Монте-Кассино, получившей у солдат название «Привидение». Именно этой высотой предстояло овладеть в том числе и белорусам из 5-й Кресовой пехотной дивизии «Зубры» II Польского корпуса.



Четвертый, и как потом выяснилось, последний штурм начался 12 мая 1944 года. Воля к победе и героизм солдат были намного сильнее, чем любые преграды. И даже – неприступные горы. Битва была такой жестокой и кровопролитной, что после её окончания всё поле было красное от крови.



Существует легенда, будто за ночь от пролитой крови расцвели алые маки. Так появилась и патриотическая песня, очень почитаемая в Польше, «Красные маки на Монте-Кассино» ("Czerwone maki na Monte-Cassino"), которая посвящена этой битве.



Представители польской общины помогли нам понять смысл каждого слова этой песни и рассказали об истории её создания. Со взятием Монте-Кассино дорога на Рим была открыта, и 4 июня 1944 г. столица Италии была освобождена.



В битве за Монте-Кассино было убито 924 солдата корпуса Андерса, в их числе 180 белорусов. Все они были захоронены на отдельном Польском военном кладбище возле монастыря, где настоящее время оборудован мемориал. Во всей же итальянской кампании погибли 863 выходца из Беларуси.











С большим интересом в этом мероприятии принял участие Эгидиус Казлаускис, председатель «Клуба любителей военной истории» из Клайпеды. Он также интересуется этой темой и собирает материалы об участием в сражении под Монте-Кассино своих земляков – литовцев. На основании различных архивных данных он узнал, что таких было около ста человек. Из своих личных запасов он любезно предоставил для обозрения присутствующим манекен, одетый в форму, в котором воевали наши земляки в это время – форма английского образца со знаками различия 5-й Кресовой пехотной дивизии.



Также ему даже удалось купить в Лондоне на аукционе аутентичную каску английского образца, но с эмблемой польской армии. Мы очень признательны ему за интересные дополнения и о личности самого генерала Андерса. Надеемся, что сотрудничество на почве изучения нашей общей военной истории, будет продолжено.



Наталья ДОМНЕНКО,



заместитель председателя белорусской общины «Крыница»



Фото – Владимир Беглик



Монте-Кассино – монастырь на вершине одноименной горы недалеко от Неаполя, где были созданы неприступные укрепления, защищавшие подступы к Риму. 123 дня продолжавшееся сражение, которое унесло жизни около 120 000 человек. Предметом нашего разговора стало участие белорусов и представителей других наций в этой битве в рядах Армии генерала Владислава Андерса. Долгое время эти события несправедливо оставались в тени - раньше об этих героях не принято было говорить. Но в последние десятилетия появилось много вестей о белорусах, которые героически сражались, приближая общую победу, в армии союзников.На этом вечере памяти мы постарались озвучить причины того, как белорусы попали на западный фронт военных действий в армию Андерса, почему о их судьбе столько десятилетий мы почти ничего не знали.Белорусы, поляки, евреи (по ходу вечера мы выяснили, что и литовцы) воевали здесь бок о бок с индийцами и новозеландцами под британским началом, а тысячи павших героев остались лежать у подножия вершины горы Монте-Кассино, получившей у солдат название «Привидение». Именно этой высотой предстояло овладеть в том числе и белорусам из 5-й Кресовой пехотной дивизии «Зубры» II Польского корпуса.Четвертый, и как потом выяснилось, последний штурм начался 12 мая 1944 года. Воля к победе и героизм солдат были намного сильнее, чем любые преграды. И даже – неприступные горы. Битва была такой жестокой и кровопролитной, что после её окончания всё поле было красное от крови.Существует легенда, будто за ночь от пролитой крови расцвели алые маки. Так появилась и патриотическая песня, очень почитаемая в Польше, «Красные маки на Монте-Кассино» ("Czerwone maki na Monte-Cassino"), которая посвящена этой битве.Представители польской общины помогли нам понять смысл каждого слова этой песни и рассказали об истории её создания. Со взятием Монте-Кассино дорога на Рим была открыта, и 4 июня 1944 г. столица Италии была освобождена.В битве за Монте-Кассино было убито 924 солдата корпуса Андерса, в их числе 180 белорусов. Все они были захоронены на отдельном Польском военном кладбище возле монастыря, где настоящее время оборудован мемориал. Во всей же итальянской кампании погибли 863 выходца из Беларуси.С большим интересом в этом мероприятии принял участие Эгидиус Казлаускис, председатель «Клуба любителей военной истории» из Клайпеды. Он также интересуется этой темой и собирает материалы об участием в сражении под Монте-Кассино своих земляков – литовцев. На основании различных архивных данных он узнал, что таких было около ста человек. Из своих личных запасов он любезно предоставил для обозрения присутствующим манекен, одетый в форму, в котором воевали наши земляки в это время – форма английского образца со знаками различия 5-й Кресовой пехотной дивизии.Также ему даже удалось купить в Лондоне на аукционе аутентичную каску английского образца, но с эмблемой польской армии. Мы очень признательны ему за интересные дополнения и о личности самого генерала Андерса. Надеемся, что сотрудничество на почве изучения нашей общей военной истории, будет продолжено. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, белорусская община «Крынiца», Монте-Кассино, Армия генерала Владислава Андерса, Армия Андерса География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 104 раза Комментарии