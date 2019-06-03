СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Максим Блинов



Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, утверждает британская газета The Sunday Times, сообщает



Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ранее завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил. На данный момент россиянин временно отстранен от соревнований. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет. Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, утверждает британская газета The Sunday Times, сообщает РИА Новости-СПОРТ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ранее завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил. На данный момент россиянин временно отстранен от соревнований. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет. По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".



Ранее до чемпионата мира по футболу 2018 года в России британские СМИ выпустили большое количество материалов, предостерегающих английских болельщиков от поездки на турнир. Многие британские издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на политической обстановке. После чемпионата мира, который, по мнению многих специалистов, стал одним из лучших в истории, журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ представляли Россию в искаженном свете.



Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на то, что решение исполкома WADA от 20 сентября, по которому российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, не было выполнено в установленный срок. rsport.ria.ru Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, спортсмены, участие, отстранение, керлинг, Крушельницкий География: Россия — статья прочитана 141 раз Комментарии