Футбольный праздник создаётся не только на поле 🔊 Воспроизвести



Во время большого праздника детского футбола, о котором в эти дни рассказывает "Обзор", много событий происходит не только на футбольном поле, но и рядом с ним.



В чемпионате мира по "Футболу для дружбы", например, принимают 32 интернациональных команды, в которых собраны 12-летние футболисты. Их тренируются юные тренеры, которые не намного старше своих воспитанников.



А есть ещё и юные журналисты, что должны обо всем этом рассказывать. Впрочем для начала им нужно освоить азы этого не простого ремесла.







В литовской делегации эта миссия возложена на воспитанника Вильнюсской футбольной школы Ateitis Каюса.



Тут стоит честно признаться, что трудно найти такого юного журналиста, который бы отказался переквалифицироваться в



юного футболиста. И такая возможность, вообще-то, существует:когда кто-то травмируется, то его заменяет как раз без 5 минут"работник СМИ".



Но Каюс стойко перенёс то, что судьба ему в Мадриде такой возможности не предоставила.



Ему ещё с новыми коллегами нужно готовить специальный выпуск газеты, где надо будет отразить все, что происходило в Мадриде в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".



Во время большого праздника детского футбола, о котором в эти дни рассказывает "Обзор", много событий происходит не только на футбольном поле, но и рядом с ним.В чемпионате мира по "Футболу для дружбы", например, принимают 32 интернациональных команды, в которых собраны 12-летние футболисты. Их тренируются юные тренеры, которые не намного старше своих воспитанников.А есть ещё и юные журналисты, что должны обо всем этом рассказывать. Впрочем для начала им нужно освоить азы этого не простого ремесла.В литовской делегации эта миссия возложена на воспитанника Вильнюсской футбольной школы Ateitis Каюса.Тут стоит честно признаться, что трудно найти такого юного журналиста, который бы отказался переквалифицироваться вюного футболиста. И такая возможность, вообще-то, существует:когда кто-то травмируется, то его заменяет как раз без 5 минут"работник СМИ".Но Каюс стойко перенёс то, что судьба ему в Мадриде такой возможности не предоставила.Ему ещё с новыми коллегами нужно готовить специальный выпуск газеты, где надо будет отразить все, что происходило в Мадриде в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Александр Шахов Категории: спорт Ключевые слова: # F4F, футбол, Футбол для дружбы — статья прочитана 143 раза Комментарии