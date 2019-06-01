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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Футбольный праздник создаётся не только на поле
Во время большого праздника детского футбола, о котором в эти дни рассказывает "Обзор", много событий происходит не только на футбольном поле, но и рядом с ним.
В чемпионате мира по "Футболу для дружбы", например, принимают 32 интернациональных команды, в которых собраны 12-летние футболисты. Их тренируются юные тренеры, которые не намного старше своих воспитанников.
А есть ещё и юные журналисты, что должны обо всем этом рассказывать. Впрочем для начала им нужно освоить азы этого не простого ремесла.
В литовской делегации эта миссия возложена на воспитанника Вильнюсской футбольной школы Ateitis Каюса.
Тут стоит честно признаться, что трудно найти такого юного журналиста, который бы отказался переквалифицироваться в
юного футболиста. И такая возможность, вообще-то, существует:когда кто-то травмируется, то его заменяет как раз без 5 минут"работник СМИ".
Но Каюс стойко перенёс то, что судьба ему в Мадриде такой возможности не предоставила.
Ему ещё с новыми коллегами нужно готовить специальный выпуск газеты, где надо будет отразить все, что происходило в Мадриде в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: # F4F, футбол, Футбол для дружбы
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