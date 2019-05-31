Сегодня начинается Чемпионат мира по Футболу для дружбы 🔊 Воспроизвести







Сегодня в Мадриде начинается Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", являющийся частью Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".



А перед этим юные футболисты два дня участвовали в тренировках от признанных профессионалов футбольного мира и участников предыдущих сезонов программы «Футбол для дружбы», которые уже начали строить успешную спортивную карьеру. Своим опытом делились игрок Академии ФК «Ювентус», участник Второго сезона «Футбола для дружбы» Лука Маркович и футболист молодёжной команды «Ростов» Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы.



Литву представляют три юных футболиста - защитник, полузащитник и нападающий. Играть они будут в разных командах, с такими же 12-летними спортсменами из других стран и даже континентов. И может, даже в одной команде с какой-нибудь девочкой.



Роберто Карлос и юный журналист. Фото организаторов







А ещё на сегодня запланировано установление нового рекорда Гиннесса с участием самого Франца Беккенбаура!



Но об этом - в следующем репортаже. Сегодня в Мадриде начинается Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", являющийся частью Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".А перед этим юные футболисты два дня участвовали в тренировках от признанных профессионалов футбольного мира и участников предыдущих сезонов программы «Футбол для дружбы», которые уже начали строить успешную спортивную карьеру. Своим опытом делились игрок Академии ФК «Ювентус», участник Второго сезона «Футбола для дружбы» Лука Маркович и футболист молодёжной команды «Ростов» Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы.Литву представляют три юных футболиста - защитник, полузащитник и нападающий. Играть они будут в разных командах, с такими же 12-летними спортсменами из других стран и даже континентов. И может, даже в одной команде с какой-нибудь девочкой.А ещё на сегодня запланировано установление нового рекорда Гиннесса с участием самого Франца Беккенбаура!Но об этом - в следующем репортаже. Александр Шахов , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Футбол для дружбы, # F4F — статья прочитана 130 раз Комментарии