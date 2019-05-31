|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Сегодня начинается Чемпионат мира по Футболу для дружбы
Сегодня в Мадриде начинается Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", являющийся частью Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
А перед этим юные футболисты два дня участвовали в тренировках от признанных профессионалов футбольного мира и участников предыдущих сезонов программы «Футбол для дружбы», которые уже начали строить успешную спортивную карьеру. Своим опытом делились игрок Академии ФК «Ювентус», участник Второго сезона «Футбола для дружбы» Лука Маркович и футболист молодёжной команды «Ростов» Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы.
Литву представляют три юных футболиста - защитник, полузащитник и нападающий. Играть они будут в разных командах, с такими же 12-летними спортсменами из других стран и даже континентов. И может, даже в одной команде с какой-нибудь девочкой.
А ещё на сегодня запланировано установление нового рекорда Гиннесса с участием самого Франца Беккенбаура!
Но об этом - в следующем репортаже.
Александр Шахов, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Футбол для дружбы, # F4F
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|