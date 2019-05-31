Премьер С. Сквярнялис встречается с Г. Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу встречается с избранным президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию и свои возможности возглавлять правительство и в дальнейшем.



По данным BNS, встреча в пятницу после обеда состоится в Президентском дворце.



Встреча состоится спустя день после того, как Литовсктй союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.



В нем предусмотрено, что С. Сквярнялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.



Ранее С. Сквярнялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.



Г. Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу встречается с избранным президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию и свои возможности возглавлять правительство и в дальнейшем.По данным BNS, встреча в пятницу после обеда состоится в Президентском дворце.Встреча состоится спустя день после того, как Литовсктй союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.В нем предусмотрено, что С. Сквярнялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.Ранее С. Сквярнялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.Г. Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, президент, встреча География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии