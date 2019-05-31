|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Премьер С. Сквярнялис встречается с Г. Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию
Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу встречается с избранным президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию и свои возможности возглавлять правительство и в дальнейшем.
По данным BNS, встреча в пятницу после обеда состоится в Президентском дворце.
Встреча состоится спустя день после того, как Литовсктй союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.
В нем предусмотрено, что С. Сквярнялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.
Ранее С. Сквярнялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.
Г. Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|