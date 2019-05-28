Канцлер Германии призвала Г. Науседу вместе брать ответственность за Европу 🔊 Воспроизвести



Канцлер Германии Ангела Меркель, поздравившая избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу, призвала его вместе взять ответственность за будущее Европы.



"Я рада, что во время вашего руководства будут защищаться европейские ценности, особенно принцип верховенства права. Сегодня в Евросоюзе мы столкнулись с вызовами, которые мы сможем обуздать, сплотив общую ответственность за будущее Европы", – отметила канцлер в поздравлении во вторник.



Она подчеркнула, что Литва и Германия "тесно связаны" своей дружбой и партнерство в НАТО и ЕС.



Г. Науседа приступит к президентским обязанностям после инаугурации в июле. Канцлер Германии Ангела Меркель, поздравившая избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу, призвала его вместе взять ответственность за будущее Европы."Я рада, что во время вашего руководства будут защищаться европейские ценности, особенно принцип верховенства права. Сегодня в Евросоюзе мы столкнулись с вызовами, которые мы сможем обуздать, сплотив общую ответственность за будущее Европы", – отметила канцлер в поздравлении во вторник.Она подчеркнула, что Литва и Германия "тесно связаны" своей дружбой и партнерство в НАТО и ЕС.Г. Науседа приступит к президентским обязанностям после инаугурации в июле. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, поздравление, Меркель, Науседа География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии