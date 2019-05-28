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Российская полиция получит очки с распознаванием лиц

© Фото предоставлено пресс-службой "Ростеха"


Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что "Ростех" внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения ЧМ-2018. Она помогла задержать более 180 правонарушителей.

"Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске", - сказал Чемезов.
"Внедрение этой новинки в практику – вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов", - сказал глава "Ростеха".

По его словам, эти очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании "увидеть" разыскиваемых преступников на улице или в толпе. "Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды", - рассказал Чемезов.

Он отметил, что технической реализацией проекта занимается партнер "Ростеха" - NtechLab, который производит соответствующий софт. "Под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей", - сказал он.
ria.ru
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: полиция, криминал, оборудование
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добавлена сегодня, 28 мая, 10:00

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