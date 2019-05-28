Российская полиция получит очки с распознаванием лиц 🔊 Воспроизвести © Фото предоставлено пресс-службой "Ростеха"



Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019, сообщает



Он напомнил, что "Ростех" внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения ЧМ-2018. Она помогла задержать более 180 правонарушителей.



"Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске", - сказал Чемезов. Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab могут появиться у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019, сообщает РИА Новости Он напомнил, что "Ростех" внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения ЧМ-2018. Она помогла задержать более 180 правонарушителей."Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске", - сказал Чемезов. "Внедрение этой новинки в практику – вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов", - сказал глава "Ростеха".



По его словам, эти очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании "увидеть" разыскиваемых преступников на улице или в толпе. "Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды", - рассказал Чемезов.



Он отметил, что технической реализацией проекта занимается партнер "Ростеха" - NtechLab, который производит соответствующий софт. "Под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей", - сказал он. ria.ru Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: полиция, криминал, оборудование — статья прочитана 66 раз Комментарии