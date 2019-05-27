Почти все свободны

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В минувшее воскресенье состоялись матчи заключительного тура российского футбольного первенства.



Чтобы сохранить остатки интриги, начало всех встреч в последнем туре было назначено на одно и то же время, даже все команды играли до последнего и надеялись только на себя.



Однако, такой подход был важен только при выявлении обладателя второй прямой путёвки в Лигу чемпионов. «Локомотив», шедший на втором месте, сумел выиграть и присоединился к «Зениту», который сразу попал в сетку группового этапа.



А вот «Краснодару» теперь придётся пробиваться туда через сито квалификационных игр.



Закончившийся чемпионат оставил под вопросом только имена двух команд, которые сыграют в следующем сезоне российской Премьер-лигы по результатам переходных матчей. В них сойдутся представители, если говорить старыми понятиями, высшей и первой лиги: «Уфа» - «Томь» и «Крылья Советов» - «Нижний Новгород». Чтобы сохранить остатки интриги, начало всех встреч в последнем туре было назначено на одно и то же время, даже все команды играли до последнего и надеялись только на себя.Однако, такой подход был важен только при выявлении обладателя второй прямой путёвки в Лигу чемпионов. «Локомотив», шедший на втором месте, сумел выиграть и присоединился к «Зениту», который сразу попал в сетку группового этапа.А вот «Краснодару» теперь придётся пробиваться туда через сито квалификационных игр.Закончившийся чемпионат оставил под вопросом только имена двух команд, которые сыграют в следующем сезоне российской Премьер-лигы по результатам переходных матчей. В них сойдутся представители, если говорить старыми понятиями, высшей и первой лиги: «Уфа» - «Томь» и «Крылья Советов» - «Нижний Новгород». Чемпионат России по футболу



30-й тур



ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) - 6:0 (голы: Чалов, 4, 73, Магнуссон, 48, Бийол, 52, Сигурдссон, 56, Обляков, 80).



«Ахмат» (Грозный) – «Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (Мбенг, 38).



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) - 4:1 (Азмун, 26 - с пен., Дриусси, 57, 71, Ерохин, 60 - Торбинский, 84).



«Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) - 3:3 (Кардозу, 2, Панченко, 29, 60 - Марков, 16, «Динамо» - в свои ворота, Мирзов, 52 - с пен., Горбатенко, 84).



«Краснодар» - «Рубин» (Казань) - 1:0 (Классон, 59).



«Анжи» (Махачкала) – «Урал» (Екатеринбург) - 0:2 (Погребняк, 56, Брызгалов, 59).



«Локомотив» (Москва) – «Уфа» - 1:0 (Фернандеш, 39). Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 – «Локомотив».



«Оренбург» - «Спартак» (Москва) - 2:0 (Рикарду Алвеш, 8, Кулишев, 90+4).



Бомбардиры: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 15 голов, 2. Сердар Азмун («Зенит») - 13, 3. Виктор Классон («Краснодар») – 12.



Турнирное положение: 1. «Зенит» - 64 очка, 2. «Локомотив» - 56, 3. «Краснодар» - 56, 4. ЦСКА – 51, 5. «Спартак» - 49, 6. «Арсенал» - 46, 7. «Оренбург» - 43, 8. «Ахмат» - 42, 9. «Ростов» - 41, 10. «Урал» - 38, 11. «Рубин» - 36, 12. «Динамо» - 33, 13. «Крылья Советов» - 28, 14. «Уфа» - 26, 15. «Анжи» - 21, 16. «Енисей» - 20. ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) - 6:0 (голы: Чалов, 4, 73, Магнуссон, 48, Бийол, 52, Сигурдссон, 56, Обляков, 80).«Ахмат» (Грозный) – «Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (Мбенг, 38).«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) - 4:1 (Азмун, 26 - с пен., Дриусси, 57, 71, Ерохин, 60 - Торбинский, 84).«Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) - 3:3 (Кардозу, 2, Панченко, 29, 60 - Марков, 16, «Динамо» - в свои ворота, Мирзов, 52 - с пен., Горбатенко, 84).«Краснодар» - «Рубин» (Казань) - 1:0 (Классон, 59).«Анжи» (Махачкала) – «Урал» (Екатеринбург) - 0:2 (Погребняк, 56, Брызгалов, 59).«Локомотив» (Москва) – «Уфа» - 1:0 (Фернандеш, 39). Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 – «Локомотив».«Оренбург» - «Спартак» (Москва) - 2:0 (Рикарду Алвеш, 8, Кулишев, 90+4).1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 15 голов, 2. Сердар Азмун («Зенит») - 13, 3. Виктор Классон («Краснодар») – 12.1. «Зенит» - 64 очка, 2. «Локомотив» - 56, 3. «Краснодар» - 56, 4. ЦСКА – 51, 5. «Спартак» - 49, 6. «Арсенал» - 46, 7. «Оренбург» - 43, 8. «Ахмат» - 42, 9. «Ростов» - 41, 10. «Урал» - 38, 11. «Рубин» - 36, 12. «Динамо» - 33, 13. «Крылья Советов» - 28, 14. «Уфа» - 26, 15. «Анжи» - 21, 16. «Енисей» - 20. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 108 раз Комментарии