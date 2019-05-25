Футболистам «Жальгириса» - значки «Мастер спорта СССР» 🔊 Воспроизвести Листая старые газеты











9 декабря 1966 года литовская газета "Комсомольская правда" (Komjaunimo tiesa) на первой странице опубликовала спортивную заметку, что для газет той поры было редчайшим случаем.



Заметка называлась "Поздравляем мастеров". В ней говорилось о вручении футболистам вильнюсской команды удостоверений и значков



«Мастер спорта СССР». Повод для этого - второе место во второй группе класса «А» чемпионате СССР, а это - присвоение звания мастеров за успех на таком уровне - ещё более редкий случай, чем спортивная заметка на первой полосе республиканской газеты.



"Обзор" приводит заметку полувековой давности без какой-либо рекдакторской правки.



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Вчера поклонники футбола собрались в зале Дворца профсоюзов, чтобы поздравить жальгирисцев, мастерски закончивших соревнования первенства Советского Союза по футболу нынешнего года во второй группе класса «А». Пришли сюда и юные любители кожаного мяча — воспитанники Вильнюсской детской футбольной школы. Каждый принес с собой цветы. Юные футболисты рады поздравить своих старших товарищей. 9 декабря 1966 года литовская газета "Комсомольская правда" (Komjaunimo tiesa) на первой странице опубликовала спортивную заметку, что для газет той поры было редчайшим случаем.Заметка называлась "Поздравляем мастеров". В ней говорилось о вручении футболистам вильнюсской команды удостоверений и значков«Мастер спорта СССР». Повод для этого - второе место во второй группе класса «А» чемпионате СССР, а это - присвоение звания мастеров за успех на таком уровне - ещё более редкий случай, чем спортивная заметка на первой полосе республиканской газеты."Обзор" приводит заметку полувековой давности без какой-либо рекдакторской правки.* * *Вчера поклонники футбола собрались в зале Дворца профсоюзов, чтобы поздравить жальгирисцев, мастерски закончивших соревнования первенства Советского Союза по футболу нынешнего года во второй группе класса «А». Пришли сюда и юные любители кожаного мяча — воспитанники Вильнюсской детской футбольной школы. Каждый принес с собой цветы. Юные футболисты рады поздравить своих старших товарищей. Двенадцати из них — С.Рамялису, Б.Зелькявичюсу, Э.Ляуданскасу, А.Жилинскасу, В.Катейве, П.Глодянису, Р.Билюнасу, Г.Калединскасу, П.Егорову, Р.Лещинскасу, А.Бинкаускасу и С.Шейбокасу присвоено звание мастера спорта СССР. Вчера одновременно с мастерскими значками им были вручены и малые серебряные медали — за второе место, завоеванное ими в первенстве второй группы класса «А» страны. Медали вручены также М.Авербуху и К.Чапасу.



Футболистов «Жальгириса» тепло поздравили представитель Всесоюзной федерации футбола А.Меньшиков, председатель центрального совета ДСО «Жальгирис» А.Сланкснис, председатель республиканского Совета спорта В.Остраускас, председатель вильнюсской секции футбола С.Станкявичюс.



Секретарь ЦК ЛКСМ Литвы Д.Йокубайтис по решению Центрального Комитета комсомола вручил футбольной команде вильнюсского «Жальгириса» Почетную грамоту ЦК ЛКСМ Литвы.



С теплым словом от имени болельщиков выступили доцент Вильнюсского филиала Каунасского политехнического института В. Марченас, инженер Вильнюсского завода железобетонных конструкций № 3 В.Шилейка. Он вручил самому результативному игроку команды «Жальгириса» мастеру спорта Г.Калединскасу специальный приз, учрежденный заводскими любителями футбола.



Успехов в будущем году пожелал коллективу председатель президиума республиканской федерации футбола А.Вайса.



Любителей футбола и общественность за их поздравления и поддержку, которую мастера кожаного мяча ощущали, играя и на своём поле и в гостях, поблагодарили начальник команды и старший её тренер И.Вашкялис, капитан коллектива мастер спорта С.Рамялис.



От имени читателей «Комъяунимо тесы» желаем нашим мастерам футбола завоевать в чемпионате будущего года «золото» и выйти в ряды лучших.



К.КИЛЬЧЯУСКАС.



На снимке: представитель Всесоюзной федерации футбола А.Меньшиков вручает малую серебряную медаль и значок мастера спорта капитану команды «Жальгириса» С Рамялису (справа).



Фото Г.Лускина.



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Материал к публикации на сайте "Обзора" подготовил Виктор ТЕРЕШИН, Вильнюс Инф. «Обзора» Категории: история Ключевые слова: футбол, «Жальгирис», «Мастер спорта СССР» — статья прочитана 123 раза Комментарии