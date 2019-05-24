Пятница – последний день досрочного голосования во 2-м туре выборов президента Литвы 🔊 Воспроизвести



Пятница - последний день, когда литовские избиратели могут досрочно проголосовать во втором туре выборов президента и на выборах Европарламента (ЕП).



Досрочное голосование началось в понедельник. Проголосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.



В пятницу продолжается голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.



В пятницу начинается и в субботу продолжится голосование на дому. Дома голосуют избиратели старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.



Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые три дня проголосовало более 97 тыс. или 4% литовских избирателей.



Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.



В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.



За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.



В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.



В целом Литва выберет 11 европарламентариев. Пятница - последний день, когда литовские избиратели могут досрочно проголосовать во втором туре выборов президента и на выборах Европарламента (ЕП).Досрочное голосование началось в понедельник. Проголосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.В пятницу продолжается голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.В пятницу начинается и в субботу продолжится голосование на дому. Дома голосуют избиратели старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые три дня проголосовало более 97 тыс. или 4% литовских избирателей.Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.В целом Литва выберет 11 европарламентариев. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Европарламент, кандидаты География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии