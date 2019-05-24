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Г. Науседа о поддержке аграриев: ни радуюсь, ни не радуюсь



Независимый кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа сказал, что активно не стремился к поддержке "аграриев" во втором туре выборов, поэтому он "ни рад, и ни не рад" заявлению правящих.

"Ни рад, ни не рад. Я хочу лишь сказать одну вещь: то, что вчера пришел в эту фракцию, точно не было самым приятным занятием. Но если мы представляем политику как вечеринки, на которых можно побыть со своими друзьями и сторонниками, то у меня нет такого представления", – заявил Г. Науседа в четверг журналистам в избирательном штабе.

Он также сказал, что побывал в среду во фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") с целью ответить на заданные важные вопросы. По словам кандидата, важнее всего, чтобы партии, выразившие поддержку, не выдвигали требований.
"Мы сказали, что партии могут нас поддерживать, могут не поддерживать, мы с этим никак не будем бороться. Самое важное, чтобы к нам не выдвигали никаких предварительных требований, поскольку мы, попросту, их не выполним", – сказал Г. Науседа.

Он назвал неподобающими угрозами утверждения "аграриев" о том, что они поддержали его для того, чтобы не победила Ингрида Шимоните, выдвинутая консерваторами.

"Угрозы, вероятно, явно не являются тем средством, на которое следует полагаться в политической конкуренции. Нужны не угрозы, а напротив – конструктивно призывать людей, агитировать, прежде всего, агитировать не за какую-то персону, а агитировать быть гражданственными", – сказал кандидат.

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Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский в четверг заявил, что во втором туре президентских выборов голосовал за экономиста Гитанаса Науседу.

"Десять лет руководила женщина, сейчас пришло время, чтобы страну возглавили мужчины", – сказал журналистам В. Томашевский, голосовавший досрочно в Вильнюсе.

Политик добавил, что независимый кандидат Г. Науседа представляет пропагандируемые его партией христианские, семейные ценности, а выдвинутая консерваторами бывший министр финансов и член сейма Ингрида Шимоните является либералом.

В. Томашевский сказал, что на выборах в Европарламент Коалиция союза христианских семей и Альянса русских надеется получить один мандат, как и в 2014 году.

Сам европарламентарий Т. Томашевский является лидером и списка этого года.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, Европарламент, кандидаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 мая, 11:40

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