В сейме не будет расследований, если президент реорганизует прокуратуру - Р. Карбаускис 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм откажется от своих парламентских расследований и передаст их прокуратуре, если новый президент ее реформирует, обеспечив независимость системы, заявил лидер правящих "аграриев".



"Если новый президент на самом деле возьмется за решение вопросов литовской прокуратуры, чтобы те сомнения, которые были высказаны в СМИ, о том, что на прокуроров оказывается влияние, что дела закрываются, (были развеяны - BNS), если будут изменения в прокуратуре, то мы считаем, что следует прекратить все расследования в сейме", – сказал в четверг журналистам Рамунас Карбаускис после заседания правления Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ,"аграриев").



"Отдать все прокуратуре, поскольку не работа сейма вести эти расследования", – добавил он. Литовский сейм откажется от своих парламентских расследований и передаст их прокуратуре, если новый президент ее реформирует, обеспечив независимость системы, заявил лидер правящих "аграриев"."Если новый президент на самом деле возьмется за решение вопросов литовской прокуратуры, чтобы те сомнения, которые были высказаны в СМИ, о том, что на прокуроров оказывается влияние, что дела закрываются, (были развеяны - BNS), если будут изменения в прокуратуре, то мы считаем, что следует прекратить все расследования в сейме", – сказал в четверг журналистам Рамунас Карбаускис после заседания правления Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ,"аграриев")."Отдать все прокуратуре, поскольку не работа сейма вести эти расследования", – добавил он. Политик отметил, что парламент вынужден расследовать причины экономического кризиса и прочие вещи, поскольку не доверяет прокуратуре.



"Но когда знаешь, что эта информация, которая есть в публичном пространстве, что расследования не проводились в прокуратуре, потому что кто-то старался их как-то остановить, то у нас не было другого выбора", – сказал он.



Газета Lietuvos rytas в последние недели публиковала статьи и интервью с прокурорами по нескольким сомнительным делам, о политическом влиянии и деятельности генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса. Прокуратура часть обвинений опровергла, некоторые публичные свидетельства прокуроров продолжают рассматривать.



Р. Карбаускис также заявил, что изменения в прокурорской системе можно обеспечить только, если президентом будет избран экономист Гитанас Науседа.



"Сейчас, если произойдут такие изменения, (у нас возникают сомнения в том, что эти изменения произойдут, если будет избрана Ингрида Шимоните), то в таком случае мы займемся своей прямой работой, и расследования о кредитах, и о VILIBOR, и о прочих вещах должна вести независимая прокуратура", – сказал лидер "аграриев" Р. Карбаускис.



Сейчас в сейме проводятся парламентские расследования незаконного влияния на политиков и госслужащих, а также по причинам финансово-экономического кризиса 2009-2010 годов. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: сейм, расследование, влияние, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии