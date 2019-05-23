Главная >> Новости >> в Европе, политика >> "Брексит": лидер Палаты общин Британии подала в отставку

Брексит: лидер Палаты общин Британии подала в отставку

GETTY IMAGES Image caption Долгая эпопея с "брекситом" довела Андреа Ледсом до отставки


Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза ("брексит").

Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.
"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.





Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с "брекситом".

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по "брекситу".

На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по "брекситу".

Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.
bbc.com
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: отставка, ЕС, Британия, выход, Брекзит
статья прочитана 75 раз
добавлена сегодня, 23 мая, 11:00

Комментарии

прохожий
23 мая, 11:06
#
союз нерушимый республик свободных сплотила невеки ЕС
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка