Проговорился?

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«Бывший премьер Андрюс Кубилюс представил себя в роли серого кардинала литовской политики. Он утверждает, что на выборах президента всё до сей поры шло по мудрому плану. Его плану. И пойми теперь, то ли человека обуяла мания величия, то ли в Литве всё на самом деле так плохо», - такими словами газета «Vakaro žinios» в заметке «А.Кубилюс дёргает кандидатов за верёвочки» откликнулась на итоги первого тура президентских выборов.



Стоит подчеркнуть, что текст этот опубликован на последней странице газеты, под рубрикой «Новости элиты», не претендующей на серьёзность. Правда, тема, поднятая в этот раз газетой, более чем серьёзная.



«Vakaro žinios» далее пишет, что А.Кубилюс в соцсети Facebook «обнародовал большой текст, в котором основной мыслью было то, что оба попавшие во второй тур кандидата являются кандидатами консерваторов. Гитанас Науседа якобы очень хотел участвовать во внутренних выборах консерваторов, но отошёл в сторону, когда о своём желании заявила и Ингрида Шимоните. Партия это якобы одобрила». «Бывший премьер Андрюс Кубилюс представил себя в роли серого кардинала литовской политики. Он утверждает, что на выборах президента всё до сей поры шло по мудрому плану. Его плану. И пойми теперь, то ли человека обуяла мания величия, то ли в Литве всё на самом деле так плохо», - такими словами газета «Vakaro žinios» в заметке «А.Кубилюс дёргает кандидатов за верёвочки» откликнулась на итоги первого тура президентских выборов.Стоит подчеркнуть, что текст этот опубликован на последней странице газеты, под рубрикой «Новости элиты», не претендующей на серьёзность. Правда, тема, поднятая в этот раз газетой, более чем серьёзная.«Vakaro žinios» далее пишет, что А.Кубилюс в соцсети Facebook «обнародовал большой текст, в котором основной мыслью было то, что оба попавшие во второй тур кандидата являются кандидатами консерваторов. Гитанас Науседа якобы очень хотел участвовать во внутренних выборах консерваторов, но отошёл в сторону, когда о своём желании заявила и Ингрида Шимоните. Партия это якобы одобрила».



«Если он прав, то радоваться тут нечему, поскольку в таком случае литовской демократии можно заказывать надгробный памятник. А если не прав? Ну, в таком случае стоило бы констатировать, что люди не меняются. Чувствовать себя в роли большого политика – это для господина Кубилюса не чуждо ещё со времён нахождения на посту премьера», - констатирует «Vakaro žinios».



Картинки с вильнюсских улиц, подсмотренные фотокорреспондентом "Обзора" Виктором Грецкасом:







Далее газета пишет: «Так мы создали тихий план», - объявляет понас Кубилюс. По его словам, таким образом консерваторы во второй тур протолкнули двух своих. «Наш план сработал», - радуется бывший премьер».«Если он прав, то радоваться тут нечему, поскольку в таком случае литовской демократии можно заказывать надгробный памятник. А если не прав? Ну, в таком случае стоило бы констатировать, что люди не меняются. Чувствовать себя в роли большого политика – это для господина Кубилюса не чуждо ещё со времён нахождения на посту премьера», - констатирует «Vakaro žinios». Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: премьер, президент, выборы, Андрюс Кубилюс, консерватор, «Vakaro žinios» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 159 раз Комментарии