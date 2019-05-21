Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в этом году литовская экономика увеличится на 2,9%, однако в следующем году рост внутреннего валового продукта (ВВП) замедлится до 2,5%.



По мнению ОЭСР, слабый внешний спрос будет замедлять экспорт страны, а по причине воздействия преобладающей глобальной необеспеченности на решения бизнеса рост инвестиций замедлится со среднего показателя в 6,6% в 2017–2018 годах, до 4,7% в 2019–2020 годах, сообщило министерство финансов.



Планируется, что инфляция в ближайшие два года в среднем будет составлять 2,2%, уровень безработицы, которые в прошлом году достигал 6,2%, в этом году снизится до 5,9%, а в 2020-ом – до 5,8%.



ОЭСР считает, что профицит сектора власти в 2019–2020 годах составит соответственно 0,4% ВВП и 0,2% ВВП, а проектируемая фискальная политика в целом будет нейтральной. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в этом году литовская экономика увеличится на 2,9%, однако в следующем году рост внутреннего валового продукта (ВВП) замедлится до 2,5%.По мнению ОЭСР, слабый внешний спрос будет замедлять экспорт страны, а по причине воздействия преобладающей глобальной необеспеченности на решения бизнеса рост инвестиций замедлится со среднего показателя в 6,6% в 2017–2018 годах, до 4,7% в 2019–2020 годах, сообщило министерство финансов.Планируется, что инфляция в ближайшие два года в среднем будет составлять 2,2%, уровень безработицы, которые в прошлом году достигал 6,2%, в этом году снизится до 5,9%, а в 2020-ом – до 5,8%.ОЭСР считает, что профицит сектора власти в 2019–2020 годах составит соответственно 0,4% ВВП и 0,2% ВВП, а проектируемая фискальная политика в целом будет нейтральной. ОЭСР подчеркивает, что структурные реформы могли бы повысить продуктивность страны и экономический рост в прогнозируемом периоде, а также акцентирует потребность повышения качества системы образования, профобучения, дальнейшего улучшения бизнес-условий и сокращения налогового бремени предпринимательства.



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Главный экономист шведской финансовой группы Swedbank говорит, что кризис в Европе может начаться не ранее, чем через 10 лет. По ее словам, следующий всемирный кризис не произойдет из-за макроэкономических факторов - он может быть вызван разве что обострением торговых конфликтов.



"Я считаю, что кризис может произойти, нет сомнений, что может, но он произойдет в том случае, если будут обостряться торговые конфликты, а не из-за макроэкономических факторов. Макроэкономические факторы в Европе все еще сильны, за исключением Италии", - сказала Анна Бреннан на экономическом форуме Swedbank вво вторник.



"Если торговые конфликты не обострятся, то в ближайшее время мы будем наблюдать стабильный рост", - сказала она.



По ее словам, главные риски для мировой экономики, помимо торговых конфликтов - это ситуация в Китае и климатические изменения.



Несмотря на риски, А. Бреннан прогнозирует, что рост экономики замедлится, то рецессии не будет.



"Мы видим много рисков - (торговые – BNS) конфликты, Китай и климатические изменения, но одновременно мы видим очень много возможностей для бизнеса", - сказала А. Бреннан.



Экономисты Swedbank в прошлом месяце снизили прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2%, однако кризис они не прогнозируют, и видят только вероятное замедление экономического роста.



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Цены на электроэнергию на прошлой неделе росли во всех трёх странах Балтии. В Литве рост цен был самым медленным, а цена самой низкой, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



На прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, электроэнергия в литовской зоне торгов биржи Nord Pool подорожала на 3% до 45,45 евро за мегаватт-час, в латвийской – на 3,8% до 45,83 евро, а в эстонской – на 8,2% до 45,82 евро за мегаватт-час. Средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на 3% и составила 40,01 евро за мегаватт-час.



По сообщению Elektrum Lietuva, наибольшее влияние на ценовые изменения оказало сокращение на 71% до 350 мегаватт мощностей линий электропередачи между Швецией и Финляндией, а также снижение потребление в связи с более теплой погодой и продолжающийся дефицит гидроресурсов.



На минувшей неделе Балтийские страны потребили 498 гигаватт-часов электроэнергии, между тем, масштаб ее производства в трех странах вместе вырос на 7% и достиг 275 гигаватт-часов. Вместе Балтийские страны произвели 55% необходимой региону электроэнергии.



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Во вторник литовская электроперадающая компания Litgrid подписала договор о подключении, важный для синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой, подтвердили источники BNS.



Подписание договора в понедельник одобрили акционеры Litgrid.



Договор еще должны подписать латвийская и эстонская AST и Elering, компания Польши, как поддерживающей стороны, PSE, и представители операторов еще минимум двух стран Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).



По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, это важнейший документ для реализации всего проекта.



"Это важнейший и существенный документ в деле реализации проекта синхронизации, поскольку вся синхронизация до 2025 года будет осуществляться по этому документу и согласно предусмотренным в нем условиям", – заявил министр на прошлой неделе на правительственном совещании.



По его словам, Литва уже реализовала 169 условий – это составляет 40% всего объема технического списка договора, в котором в целом 409 условий.



Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.



Намечено, что синхронизация сетей Балтийских стран с Европой будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link между Литвой и Польшей и через новый морской кабель между этими странами. Для обеспечения стабильности частоты тока в Литве, Латвии и Эстонии должно быть установлено по три так называемых синхронных компенсатора.



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Правление Банка Литвы (Центробанка, БЛ) наказало за злоупотребление молочным рынком члена правлений молокопереработчика Vilkyskiu pienine и компании сельхозинвестиций Auga Group Линаса Стрелюса штрафом в 200 тыс. евро, а главу правления молокопереработчика Pieno zvaigzdes Юлюса Кварацеюса – в 25 тыс. евро.



Л. Стрелис, владея публично не раскрываемой информацией, и воспользовавшись ей, заключил сделки о приобретении и продаже акций переработчика молока Zemaitijos pienas, а Ю. Кварацеюс косвенно заключил сделку о приобретении акций Pieno zvaigzdes в период запрета на торговлю, сообщил Центробанк.



В конце 2018 года Zemaitijos pienas сообщил через биржу, что компания Baltic Holding, связанная с основными акционерами, приобретет у Ассоциации инвесторов (Investuotoju asociacija) и связанных с ней мелких акционеров 10,43% акций Zemaitijas. БЛ утверждает, что Л. Стрелис участвовал в переговорах, зная точную информацию об их ходе и достигнутом прогрессе, обсужденные пределы цен продажи акций, и вместе с членами семьи на бирже приобрел, а затем продал Baltic Holding акции Zemaitijos pienas.



Л. Стрелис называет назначенный ему штраф абсурдным, однако пока говорит, что не знает, будет ли обжаловать его суду.



"Я его оцениваю как абсурдный. (...) Еще не прошел срок (обращения в суд – BNS). Все жалобы стоят денег, нужно взвесить все за и против. И таких прецедентов нет в Литве, да и за границей, не очень есть, насколько интересовались адвокаты. Здесь в целом формируется прецедент по такому случаю, нужно оценивать с этой стороны", – сказал BNS Л. Стрелис.



Между тем, Ю. Кварацеюс участвовал в заключении сделки приобретения акций Pieno zvaigzdes в начале сентября 2018 года, хотя по регламенту ЕС о злоупотреблениях на рынке, в случае, если остаются 30 дней до публикации промежуточного финансового отчета компании в отношении руководству компании вступает период запрета торговли акциями – они не могут напрямую или косвенно в свою пользу, либо в пользу третьего лица осуществлять любые торговые операции финансовыми средствами компании, которую возглавляют.



Положения регламента Европарламента и Совета Европы о злоупотреблениях на рынке начали применяться в Литве с конца июля 2017 года. Согласно им за злоупотребление информацией, которая не предается гласности, может быть назначен штраф до 5 млн евро, а за нарушение запрета на заключение сделок в запрещенный период – до 500 тыс. евро.



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Жители Литвы во втором полугодии прошлого года платили за газ и электроэнергию едва ли меньше всех в Евросоюзе (ЕС), показывают данные Евростата.



В Литве за сто киловатт-часов электроэнергии потребители платили в среднем 11 евро. Меньше платили только болгары - 10,1 евро. Жители Эстонии платили за электричество в среднем 14,2 евро, жители Латвии – 15,1 евро.



Больше всего за электричество во втором полугодии платили жители Дании (31,2 евро), Германии (30 евро) и Бельгии (29,4 евро).



Средний уровень в ЕС был 21,1 евро, а в еврозоне – 22,4 евро.



За газ жители Литвы во втором полугодии 2018 года платили в среднем 4,1 евро за сто киловатт-часов. Ниже цена была в Хорватии (3,6 евро), а также в Венгрии и Румынии (на 3,5 евро в каждой из стран). В Эстонии за газ нужно было платить 4,3 евро, в Латвии – 4,5 евро.



Дороже всего платили за газ жители Швеции (12,2 евро), Италии (9,5 евро) и Дании (9,1 евро).



Средняя цена газа для потребителей ЕС составляла 6,7 евро за 100 киловатт-часов, а в еврозоне – 7,6 евро.



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Литовский инвестор Артурас Ракаускас и его отец Аугустинас Ракаускас меняют модель бизнеса, которым они до этой поры управляли совместно, и теперь будут развивать бизнес самостоятельно. Ракаускасы обратились с Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) с просьбой предоставить разрешение на реализацию между ними сделки, стоимость которой не обнародуется.



Возглавляющий 18 лет группу предприятий розничной торговли строительными и бытовыми товарами Kesko Senukai Артурас Ракаускас вдвое увеличит свой пакет акций группы - до 50%. Другие акции группы по-прежнему остаются в руках стратегического партнера - финской корпорации Kesko.



Группа Kesko Senukai включает в себя крупнейшую в странах Балтии и Беларуси сеть магазинов строительных, ремонтных и бытовых товаров, а также компанию Kesko Senukai Digital, которая осуществляет электронную торговлю.



Между тем основателю группы Senukai Аугустинасу Ракаускасу после сделки будет принадлежать 100% акций предприятий Baltic RED и Baltic Shopping Centers, работающих в сфере недвижимости. Эти предприятия контролируют торговые центры Mega, Banginis, другие объекты недвижимости, арендуют помещения для магазинов Kesko Senukai и других.



Консолидированные доходы Kesko Senukai от продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 12,9% до 631,857 млн евро, однако чистая прибыль сократилась в 2,6 раза до 8,64 млн евро.



Компания Baltic Shopping Centers в прошлом году получила 21,025 млн евро выручки и заработала 12,736 млн евро чистой прибыли соответственно на 1,9% больше и на 31,8% меньше, чем в 2017 году. Доходы Baltic RED от продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократились на 7,7% до 2,299 млн евро, чистая прибыль увеличилась на 8,2% до 665,4 тыс. евро. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии