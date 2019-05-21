Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана 🔊 Воспроизвести Президент Украины Петр Порошенко © Михаил Палинчак/ТАСС



Дело также предполагает запрет на выезд еще 177 чиновников, сообщает



Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба суда.



"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", - проинформировала пресс-служба. Последние в деле указаны третьими лицами. "Среди третьих лиц, кроме Порошенко, Парубия и Гройсмана, указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" [Андрей Коболев], а также судьи Верховного суда и члены ВККС [Высшая квалификационная комиссия судей]. В общем 180 третьих лиц", - уточнили в суде. Дело также предполагает запрет на выезд еще 177 чиновников, сообщает ТАСС Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба суда."Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", - проинформировала пресс-служба. Последние в деле указаны третьими лицами. "Среди третьих лиц, кроме Порошенко, Парубия и Гройсмана, указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" [Андрей Коболев], а также судьи Верховного суда и члены ВККС [Высшая квалификационная комиссия судей]. В общем 180 третьих лиц", - уточнили в суде. Пресс-служба пояснила, что в иске суд просят признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины и Службы безопасности относительно "непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления". ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, инаугурация, Порошенко, Зеленский География: Украина — статья прочитана 120 раз Комментарии