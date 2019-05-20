Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 🔊 Воспроизвести Фото: president.gov.ua



"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России", - заявил президент



Президент Украины Владимир Зеленский провел в Администрации президента встречу с представителями властей США, призвав их усилить санкции против страны-агрессора России. Об этом сообщает



"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.



Он отметил, что США – хороший пример демократических реформ для Украины.



"Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня в Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - сказал президент.



Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.



С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон. "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России", - заявил президентПрезидент Украины Владимир Зеленский провел в Администрации президента встречу с представителями властей США, призвав их усилить санкции против страны-агрессора России. Об этом сообщает ЛIГА.НОВОСТИ со ссылкой на пресс-службу АП."США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.Он отметил, что США – хороший пример демократических реформ для Украины."Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня в Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - сказал президент.Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон. news.liga.net Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, президент, США, выборы, санкции, инаугурация, Зеленский География: Украина — статья прочитана 76 раз Комментарии