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Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России", - заявил президент
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Администрации президента встречу с представителями властей США, призвав их усилить санкции против страны-агрессора России. Об этом сообщает ЛIГА.НОВОСТИ со ссылкой на пресс-службу АП.
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.
Он отметил, что США – хороший пример демократических реформ для Украины.
"Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня в Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - сказал президент.
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
news.liga.net
География: Украина
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