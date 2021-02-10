Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Убытки одного из крупнейших туроператоров в странах Балтии компании Novaturas в пандемическом 2020 году составили 4,490 млн чистых убытков, а в позапрошлом году компания получила 4,214 млн евро прибыли.



Выручка компании в прошлом году снизилась на 82% до 33,1 млн евро, количество обслуженных клинтов в 2020 году снизилось на 84%, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Руководитель компании Аудроне Кейните подчеркнула, что после закрытия гарантирующих финансовую ликвидность сделок и обеспечив гарантийный и страховой лимит в размере 11 млн евро, туроператор Novaturas готов вернуться в фазу роста.



"При планировании 2021 года мы договорились о гарантийном и страховом лимите в размере 11 млн евро, который обеспечит, что полученный от туристов средства за будущие туры будут застрахованы. Учитывая планируемые обороты деятельности на следующий года, мы решили гарантии в 9 млн евро применять уже с начала 2021 года", - сообщила А. Кейните. Убытки одного из крупнейших туроператоров в странах Балтии компании Novaturas в пандемическом 2020 году составили 4,490 млн чистых убытков, а в позапрошлом году компания получила 4,214 млн евро прибыли.Выручка компании в прошлом году снизилась на 82% до 33,1 млн евро, количество обслуженных клинтов в 2020 году снизилось на 84%, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.Руководитель компании Аудроне Кейните подчеркнула, что после закрытия гарантирующих финансовую ликвидность сделок и обеспечив гарантийный и страховой лимит в размере 11 млн евро, туроператор Novaturas готов вернуться в фазу роста."При планировании 2021 года мы договорились о гарантийном и страховом лимите в размере 11 млн евро, который обеспечит, что полученный от туристов средства за будущие туры будут застрахованы. Учитывая планируемые обороты деятельности на следующий года, мы решили гарантии в 9 млн евро применять уже с начала 2021 года", - сообщила А. Кейните. "Если объемы деятельности в этом году будут выше, чем мы сейчас планируем - мы используем и оставшиеся 2 миллиона из гарантийного страхования", - добавила она.



В прошлом году туроператор Novaturas продал 37,5 тыс. туров – на 84,4% меньше, чем в 2019 году. На 95,3% снизилось количество познавательных автобусных туров, а туристические поездки с перелетами на 87,7% до 0,2 тыс.



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В Клайпедском морском порту начинаются работы по углублению внутреннего канала. Работы на сумму 30 млн евро выполнить датская компания Rohde Nielsen.



Канал от бухты Малку в южной части порта до северной части будет углублен на полметра - до 15 метров. Увеличение в большей части порта разрешенной осадки судов до 13,8 метра позволит более полно загружать прибывающие в порт суда.



"Большая глубина внутреннего канала порта и увеличение разрешенной осадки судов - это очень важные факторы для судоходства. Мировые тенденции в логистике определяют, что эффективность перевозки грузов по морю обеспечивается именно за счет крупных судов", - отметил в пресс-релизе глава Дирекции порта Альгис Латакас.



Работы планируется завершить весной 2022 года. Евросоюз выделил на проект 17,3 млн евро. Компания Rohde Nielsen проводила работы по углублению канала и в 2011-2013 годах.



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Владеющая крупнейшей сетью почтоматов в Литве компания Omniva LT, которой управляет почтовая компания Эстонии Eesti Post, установит еще 50 почтоматов, в которые инвестирует около 1,5 млн евро, сообщила компания.



Во втором полугодии этого года компания увеличила число почтоматов до 350 или до 47 тыс. ячеек для посылок.



По словам генерального директора компании Omniva LT Симонаса Бельскиса, в 2020 году предприятие доставило в 2,5 раза больше посылок, чем в 2019 году.



В январе этого года сеть почтоматов увеличилась на 20%, или на 7 тыс. новых ячеек. Компания инвестировала в расширение в 2020 году 1 млн евро.



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Дочернее предприятие эстонской строительной группы Merko Ehitus в Литве Merko более чем за 10 млн евро построит новое производственное здание для германского производителя автокомпонентов Continental в Каунасском районе.



Строительство планируется начать в первом квартале этого года и завершить в первой половине 2022 года, сообщила Merko statyba.



Один из крупнейших иностранных инвесторов в Литве, немецкий производитель электронных автокомпонентов Continental сообщил в начале февраля, что инвестирует в завод в Каунасской зоне свободной торговли (ЗСТ) еще более 90 млн евро. Планируется, что компания до 2025 года в Каунасском районе создаст еще 500 рабочих мест - их общее число достигнет 1,5 тысяч.



Компания Continental начала работу в Каунасском районе в конце 2019 года. Строительство завода осуществляло одно из крупнейших в Литве строительных предприятий Conresta.



Группа Merko также действует в Латвии и Норвегии, ее консолидированные оборот в 2019 году составил 327 млн евро. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии