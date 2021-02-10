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Погранслужба задержала 12 нелегально пересекших границу граждан Ирака
Сотрудники Службы по охране государственной границы (СОГГ) ночью во вторник в Игналинском районе задержали 12 нелегально перешедших границу граждан Ирака, которые позже попросили убежища.
По информации СОГГ, сотрудники заставы в Твяречяй после полуночи на границе с Беларусью у деревни Лазинкай заметили идущие в сторону Литвы следы.
Пограничники проследили их до находящегося в деревне нежилого дома. Здесь они нашли девять мужчин и трех женщин, у которых были иракские паспорта. В вторник нелегалы попросила убежища в Литве.
Сотрудники заставы в Твяречяй в середине декабря задержали десять пришедших из Беларуси иракцев, в конце января - еще 14. Все они также обратились за убежищем в Литве.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: нелегалы, граница, задержание
География: Литва
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