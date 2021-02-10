Россия возобновила газовый транзит через Литву в Калининградскую область /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, показали новейшие данные портала оператора магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.



Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации.



Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.



Причиной остановки транзита "Газпром" назвал достаточное количество газа в подземных хранилищах Калининградской области.



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Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid. Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, показали новейшие данные портала оператора магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации.Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.Причиной остановки транзита "Газпром" назвал достаточное количество газа в подземных хранилищах Калининградской области.* * *Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid. "Подача газа в Калининград полность возобновлена", - сообщила BNS представитель Amber Grid Лаура Шебекене.



Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник утром сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.



"Газпром" сообщил, что потребности области в природном газе полностью удовлетворяются запасами подземных хранилищ Калининградской области.



Некоторые эксперты и политики в Литве полагали, что таким образом Россия проверяет возможности анклава самостоятельно обеспечивать себя газом.



И всё же, представители правящих предупредила, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и этом может быть сигналом Литве, что не стоит медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу.



Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно договору газ передается по формуле "транспортируй или плати" (англ. „ship or pay“), поэтому литовская компания не несет убытков из-за прекращения передачи газа. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: газ, Калининград, транзит, Газпром, Amber Grid География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии