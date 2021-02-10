Леонида Волкова объявили в международный розыск 🔊 Воспроизвести Леонид Волков © Артем Коротаев/ТАСС



Руководителю сети региональных штабов Алексея Навального грозит до трех лет лишения свободы по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях, сообщает



Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.



"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия. По данной статье Волкову грозит до 3 лет лишения свободы. Руководителю сети региональных штабов Алексея Навального грозит до трех лет лишения свободы по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях, сообщает ТАСС Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия. По данной статье Волкову грозит до 3 лет лишения свободы. 29 января Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. Ранее в СК сообщили, что Волков объявлен в розыск.



Уголовное дело в отношении Волкова расследует Главное следственное управление СК. По данным следствия, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.



Межгосударственный розыск осуществляется только на территории стран - участниц СНГ в целях задержания, ареста и экстрадиции. Волков, по некоторым данным, сейчас живет в Германии. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: оппозиция, розыск, протесты, Волков, Европол География: Россия — статья прочитана 169 раз Комментарии