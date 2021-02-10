|
О коронавирусе в Литве сегодня, 10 февраля
За минувшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, фактическая дата которых имела место раньше.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1679 человек.
За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 313,5 случая.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 991 случай COVID-19, 142 313 человек выздоровели, 40 269 человек все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2988 человек.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 821 человек, привитых второй дозой – 1680.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 79 713 человек, двумя дозами – 50 186 человек, что составляет 1,8% всего населения Литвы.
За минувшие сутки было взято 7032 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 996 469.
инф."Обзор", BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|