О коронавирусе в Литве сегодня, 10 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, фактическая дата которых имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1679 человек.



За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 313,5 случая.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 991 случай COVID-19, 142 313 человек выздоровели, 40 269 человек все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2988 человек.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 821 человек, привитых второй дозой – 1680.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 79 713 человек, двумя дозами – 50 186 человек, что составляет 1,8% всего населения Литвы.



За минувшие сутки было взято 7032 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 996 469.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, фактическая дата которых имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1679 человек.За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 313,5 случая.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 991 случай COVID-19, 142 313 человек выздоровели, 40 269 человек все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2988 человек.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 821 человек, привитых второй дозой – 1680.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 79 713 человек, двумя дозами – 50 186 человек, что составляет 1,8% всего населения Литвы.За минувшие сутки было взято 7032 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 996 469. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 184 раза Комментарии