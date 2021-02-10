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В Литве службу начнет новая смена батальона НАТО
В среду в городке Рукла Йонавского района пройдет церемония девятой смены состава и руководства боевой группы батальона НАТО.
Тогда же будет отмечаться четвертая годовщина дислокации батальона НАТО в Литве.
Батальон возглавит лейтенант-полковник Себастьян Хебиш из 93-го танкового батальона Вооруженных сил Германии, сообщило Министерство обороны.
В первом полугодии этого года он будет возглавлять группу из 1200 военных из Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Германии.
Батальное НАТО под командованием из Германии дислоцирован в Литве в начале 2017 года как реакция на агрессию России в Украине и военную активность в регионе.
За это время в Литве прошли учения более 12 тыс. военнослужащих из девяти стран НАТО: Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Хорватии, Франции.
Эта боевая группа интегрирована в Механизированную сухопутную бригаду ВС Литвы "Геляжинис вилкас".
География: Литва
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